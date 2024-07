Große Ehre - Coco Gauff trägt US-Flagge bei Olympia-Eröffnung

Coco Gauff wird die US-aermikanische Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris tragen. In prominenter Begleitung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 15:51 Uhr

© Getty Images Coco Gauff wird bei der Eröffnungsfeier in Paris 2024 die US-amerikanische Flagge tragen

Was für ein Star-Duo, mit dem die USA da als Fahnenträger die Olympische Spiele in Paris 2024 eröffnen werden: Dass Basketball-Superstar LeBron James einer der beiden Auserwählten sein würde, steht schon seit ein paar Tagen fest. Am heutigen Mittwoch wurde nun bekannt, dass King James Coco Gauff an seine Seite gestellt bekommt. Die guten Nachrichten wurden übrigens von Christopher Eubanks überbracht, einem der besten Freunde von Gauff im Tenniszirkus.

Genauso wie LeBron James darf Coco Gauff auch mit großen sportlichen Erwartungen in die Spiele starten. Im Einzel startet die immer noch erst 20-Jährige an Position zwei gesetzt, im Doppel an der Seite von Jessica Pegula sogar als Turnierfavoritin.

Für Gauff werden es die ersten Olympischen Spiele werden. Doppelpartnerin Jess Pegula war 2021 in Tokio schon dabei.