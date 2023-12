Heiligabend bricht Alexander Zverev nach Australien auf

Alexander Zverev hat sich für den Saisonstart in Australien viel vorgenommen. Entsprechend geht es auch schon einige Tage vor dem ersten Match nach Down Under.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 19:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev packt schon vor dem 24.Dezember seine Taschen.

Tennisspieler haben es bekanntlich nicht leicht über die Weihnachtsfeiertage. Die Schatten des alljährlichen Saisonstarts in Australien sind bereits groß. Und so verbringen viele Profis die eigentlich besinnlichen Tage im Flieger oder packen die Koffer, um dann kurz nach den Feiertagen zu reisen.

Alexander Zverev wird in diesem Jahr bereits Heiligabend die erste Reise der neuen Tennissaison antreten. Das verriet der 26-Jährige im Rahmen einer Spendengala, der damit noch ein paar Tage hat, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Beim United Cup geht es für Zverev und das deutsche Team am 30. Dezember zum Auftakt in Sydney gegen Italien. Zwei Tage später wartet Italien am Neujahrestag.

Alexander Zverev 2023 ohne Erfolg in Australien

Zverev startete in diesem Jahr nach seiner Verletzungspause mit zwei Niederlagen beim United Cup in die Saison. Bei den Australian Open folgte nach einem Fünfsatzmatch gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas das Aus in der zweiten Runde gegen Michal Mmoh. Die Zeichen stehen also gut, dass der nächste Ausflug auf die andere Seite der Welt erfolgreicher ausfallen wird.

Hier die Auslosung für den United Cup in Australien