Justine Henin: Djokovic will sich den Fans nicht mehr anbiedern

Novak Djokovic und die Fans – das war schon immer eine besondere Beziehung. Die ehemalige Top-Spielerin Justine Henin glaubt, dass sich das Verhalten des Serben gegenüber den Zuschauern grundlegend verändert hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 09:12 Uhr

Man kann es nicht leugnen: Bisweilen wirkte es schon recht aufgesetzt, wie Novak Djokovic um die Gunst der Fans gebuhlt hat. Auch schon weit vor seinem Corona-Eklat bei den Australian Open 2022. Erinnert sei nur daran, wie er nach gewonnenen Matches mit seinem Schläger Herzen in den Sand von Roland Garros malte, gefolgt von Liebesschüben mit den Händen in Richtung des Publikums. Authentizität sieht jedenfalls anders aus.

Henin sieht einen anderen Fokus bei dem Djoker

Geht es nach Justine Henin, werden wir solche Bilder in Zukunft auch nicht mehr sehen. Die Belgierin glaubt, eine Wesensänderung bei dem Branchenprimus aus Serben ausgemacht zu haben.

Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin ist der Meinung, dass der Serbe nicht mehr nett zu denen sein will, die ihn "feindselig" behandeln. Gegenüber Eurosport sagte Henin: "Ich denke, dass er sich in Bezug auf diese Frage des Publikums mehr und mehr distanziert. Es ist ihm einfach nicht mehr so wichtig. Er ist nicht mehr da, um irgendjemand zu gefallen, er ist da, um zu spielen und zu gewinnen."

Und das gelingt der Nummer 1 der Welt recht ordentlich, ob mit oder ohne die Liebe des Publikums im Rücken.