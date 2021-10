Heute vor 28 Jahren: Ivan Lendl gewinnt seinen letzten Tour-Titel

Ivan Lendl ist mit 94 Turniersiegen einer der erfolgreichsten Spieler der ATP-Geschichte. Am 18. Oktober 1993 durfte der gebürtige Tscheche zum letzten Mal eine Siegertrophäe in Empfang nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2021, 16:55 Uhr

© Getty Images Einer der Größten seiner Zunft - Ivan Lendl

Es ist wieder ruhiger geworden um Ivan Lendl, nachdem der ehemalige Weltranglisten-Erste das Engagement als Coach von Alexander Zverev im Sommer 2019 fernmündlich für beendet erklärt hatte. Das mag ganz im Sinne von Lendl sein, der ganz im Gegensatz zu seinem wohl größten Widersacher zur aktiven Zeit, John McEnroe, eher nicht ständig das Scheinwerferlicht sucht.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass Lendl McEnroe in Sachen Erfolge um nichts nachsteht, ja seine Nase sogar ein wenig vorne hat: Lendl gewann acht Grand-Slam-Titel im Einzel, McEnroe deren sieben. Insgesamt gehen 94 Championate auf die Kappe des gebürtigen Tschechen, Johnny Mac kommt auf ebenfalls erstaunliche 77. Eine Gemeinsamkeit: Sowohl Lendl als auch McEnroe sind an jeweils einem großen Ziel immer gescheitert. Lendl konnte nie in Wimbledon gewinnen (dort stand er zweimal im Endspiel: 1986 gegen Boris Becker, ein Jahr später gegen Pat Cash), McEnroe nie in Roland Garros (da sorgte Ivan 1984 höchstelbst dafür - indem er einen 0:2-Satzrückstand gegen McEnroe aufholte).

Lendl schlägt Becker im Viertelfinale

Irgendwann gewinnt aber jede Legende ihr letztes Turnier auf der ATP-Tour. Und bei Ivan Lendl geschah dies am 18. Oktober 1993 in Tokio. Lendl ging als Nummer neun gesetzt in das Hallenturnier, bei dem noch auf Teppich gespielt wurde. Angeführt wurde die Setzliste übrigens von Stefan Edberg, der aber im Viertelfinale gegen Todd Martin verlor.

Nach einem Freilos besiegte Lendl Tommy Ho in zwei Sätzen, gegen Alexander Volkov musste der spätere Champion schon über drei Sätze gehen. Im Viertelfinale gelang Lendl dann ein Sieg über Boris Becker - denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes mit 7:2.

Ebenso spannend verlief die Vorschlussrunde gegen Paul Haarhuis, diesmal setzte sich Lendl mit 7:5 im Tiebreak des dritten Satzes durch. Das 6:4 und 6:4 gegen Todd Martin im Endspiel nimmt sich dagegen fast routinemäßig aus. Es führte aber zum fünften Triumph von Ivan Lendl bei diesem Turnier in Tokio. Und dem letzten seiner grandiosen Karriere.