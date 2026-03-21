Ranking: Dominic Thiem nennt seine Top 5 der einhändigen Rückhände

Dominic Thiems Meinung ist in der Tenniswelt nach wie vor sehr gefragt. Nun nannte der US Open-Sieger von 2020 seine persönlichen Top 5 aus der Kategorie "Beste einhändige Rückhand aller Zeiten".

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 17:08 Uhr

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© Getty Images Auch Dominic Thiems Rückhand konnte sich absolut sehen lassen.

„Für mich ist Stan [Wawrinka] die Nummer eins, Richard Gasquet die Nummer zwei, Roger [Federer] die Nummer drei, Gaston Gaudio die Nummer vier – unglaubliche einhändige Rückhand", nannte Thiem seine Favoriten. Mit Lorenzo Musetti rangiert in "Domis" Hitliste immerhin auf Platz 5 ein jüngerer Vertreter dieser immer seltener werdenden Spezies.

Gewohnt bescheiden inkludiert sich der Österreicher selbst nicht in der Liste. "Das wäre nicht fair", meint Thiem dazu im Podcast "More Than A Name".

Mysteriöses Social Media-Posting

Der Lichtenwörther ist nach wie vor der bis dato letzte einhändige Rückhand-Spieler, der ein Grand Slam-Turnier gewinnen konnte. Richtig knapp dran, es Thiem gleichzutun, war seitdem nur Stefanos Tsitsipas, der 2021 im Finale der French Open und 2023 im Finale der Australian Open jeweils Novak Djokovic unterlag.

Zuletzt sorgte Thiem mit einem mysteriösen Social Media-Posting für Aufsehen, in dem er andeutete, möglicherweise (in welcher Funktion auch immer) auf die Tour zurückkehren zu wollen. Bis Montag müssen sich Tennisfans noch gedulden, dann will der 32-Jährige bekannt geben, ob und in welcher Kapazität dies genau der Fall sein wird.

