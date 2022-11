Holger Rune sorgt in Basel für Eklat: "Du zerstörst dieses Spiel"

Holger Rune hat nach einer strittigen Entscheidung im Endspiel des ATP-500-Events von Basel völlig die Nerven verloren. Der junge Däne leistete sich eine verbale Entgleisung gegenüber Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.11.2022, 07:57 Uhr

Holger Rune sorgte im Basel-Endspiel für einen Aufreger

Fakt ist, nicht Holger Rune konnte am Sonntag seinen zweiten Titelgewinn in Serie feiern, nein, Felix Auger-Aliassime holte beim ATP-500-Event von Basel seinen gleich dritten Titel auf ATP-Niveau binnen drei Wochen. Der Kanadier siegte in einem vor allen Dingen im zweiten Durchgang hart umkämpften Match mit 6:3 und 7:5. Wie der Endstand bereits zeigt: Es war ein spätes Break des Kanadiers, das dieses Match schlussendlich entscheiden sollte. Wie es dazu gekommen ist, ist jedoch äußerst umstritten.

Beim Stand von 5:5 und 40:40 ereignete sich Mitten im Ballwechsel ein technischer Fehler in der Baseler St. Jakobshalle. Eine Werbebande schaltete nämlich während der Rallye von dunkel um auf eine helle Werbeeinschaltung. Rune fühlte sich davon irritiert, brach den Punkt ab - den wenig später aber Felix Auger-Aliassime zugesprochen bekam. Sehr zum Entsetzen des jungen Dänen. "Was um Himmels Willen tust du!", "Du nimmst mich wohl auf den Arm", brüllte Rune in Richtung des schwedischen Stuhlschiedsrichters Mohamed Lahyani. Zwar konnte Rune den folgenden Breakball vereiteln, die vierte Chance nutzte sein kanadischer Kontrahent dann aber wenig später.

Rune diskutiert auf Twitter weiter

Rune war dann beim Seitenwechsel nicht zu beruhigen: "Du machst in so einer Phase des Finals einen so riesigen Fehler und bist sogar zu stolz, mich jetzt anzusehen? Du benimmst dich wie ein König!“, so der 19-Jährige in Richtung des schwedischen Stuhlschiedsrichters. Dieser beteuerte, das Flackern schlichtweg nicht gesehen zu haben - wäre das der Fall gewesen, hätte er den Punkt natürlich wiederholen lassen. "Das habe ich ehrlich zugegeben. Hätte ich es gesehen, hätte ich ‚Let‘ gerufen", sagte Lahyani am Court.

Auch nach dem Endspiel schien diese Situation Rune noch zu beschäftigen, jedenfalls nutzte der Däne die Autofahrt nach Paris, um fleißig auf Twitter mit den Nutzern zu diskutieren. Auf den Tweet eines Fans, er müsse seine Ausraster in den Griff bekommen, postete Rune nur wortlos ein Video vom Zwischenfall. In dem das Flackern natürlich deutlich zu sehen ist. Die nächste Chance auf Karrieretitel Nummer drei hat der Däne bereits diese Woche, beim ATP-Masters-1000-Event von Paris trifft Rune zum Auftakt auf Stan Wawrinka.