Holger Rune und ein ganz besonderes Ziel

Holger Rune will natürlich die Nummer eins der Welt werden und möglichst viele Grand-Slam-Tuniere gewinnen. Der junge Däne hat aber auch ein Ziel, das nicht ganz so häufig genannt wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 20:29 Uhr

Holger Rune nimmt die Olympischen Spiele ins Visier

Eigentlich sind es ja immer dieselben Dinge. Und eigentlich ist Holger Rune da auch gar nicht anders. Fragt man die Topspieler der ATP-Tour nach ihren größten Zielen, so stehen zumeist die Grand-Slam-Turniere und der Platz an der Spitze der ATP-Weltrangliste im Fokus. Auch der junge Däne hat unmissverständlich klar gemacht, seinen sportlichen Fokus auf diese beiden zentralen Zielsetzungen auszurichten. So weit, so unspektakulär.

Nun, im Vorfeld des ATP-500-Events von Rotterdam hat der 19-Jährige aber mit einem Ziel aufgewartet, das man so selten im Kreis der absoluten Top-Spieler hört: die Olympischen Spiele. "Sie sind [ein großes Ziel von mir]. Ich bin super aufgeregt darauf", wird der Däne bei Tennis365 zitiert. Rune war beim Tennis Weekly Podcast zu Gast.

Rune: Olympische Spiele ein Kindheitstraum

Dementsprechend gelegen kommt es dem Dänen auch, dass die nächsten Sommerspiele in Paris ausgetragen werden. Dort, wo Rune bereits in der Vergangenheit großartige Leistungen verbuchen konnte: "Es wird nächstes Jahr sein, 2024 in Paris. Ich spiele immer gut in Paris und freue mich darauf. Es ist ein großartiges Ereignis", sagte der Däne.

Überhaupt sei das Event etwas, auf das er schon lange hinfiebere, wie Rune betont: "Als Kind habe ich auch schon davon geträumt, also wird es bald Realität sein", sagte der aktuelle Weltranglistenneunte, der zuletzt in Montpellier etwas überraschend an Maxime Cressy gescheitert ist. Beim ATP-500-Event von Rotterdam trifft Rune zum Auftakt auf den Franzosen Constant Lestienne.