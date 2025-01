Hong Kong: Nishikori mit Sieg über Khachanov zurück in den Top 100

In einem spektakulären Dreisatz-Match besiegte Kei Nishikori den an Nr. 3 gesetzten Karen Khachanov im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Hong Kong und schaffte damit die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit seinem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Hong Kong schaffte Kei Nishikori die Rückkehr in die Top 100.

Lange mussten die Zuschauer beim ATP-Turnier in Hong Kong aufgrund anhaltenden Regens warten, um in den Genuss des Achtelfinals zwischen dem Russen Karen Khachanov und Kei Nishikori aus Japan zu kommen. Doch die Geduld sollte sich mit einem spannenden und hochklassigen Match auszahlen.

Den besseren Start in die Partie erwischte der an Nr. 3 gesetzte Khachanov, der sich gleich im ersten Spiel das Aufschlagspiel seines Gegners ohne Verlustpunkt sichern konnte. Zwar konnte der 35-jährige Nishikori zwischenzeitlich zum 4:4 ausgleichen, musste aber mit zwei hintereinander abgegebenen Spielen den ersten Satz abgeben.

Auch im zweiten Akt startete der 28-jährige Khachanov mit einer schnellen 2:0-Führung, fand aber im Anschluss immer heftigere Gegenwehr seines Gegenübers vor. Mit drei Spielgewinnen in Folge schaffte der US-Open-Finalist von 2014 den verdienten Satzausgleich.

Im hart umkämpften Entscheidungs-Durchgang, in dem Khachanov eine Möglichkeit zur erneuten 2:0-Führung verpasste, nutzte Nishikori beim Stand von 5:5 seinerseits seine erste Chance zum Break und servierte sicher zum finalen 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden aus.

Im Viertelfinale sieht sich Nishikori dem Briten Cameron Norrie gegenüber, der die wegen Regens unterbrochene Begegnung gegen Lorenzo Sonego aus Italien mit 6:2, 4:6, 6:1 für sich entscheiden konnte. Mit dem Triumph über Khachanov reiht sich der japanische Davis-Cup-Spieler erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren wieder in den Top 100 der Weltrangliste ein.

Hier das Einzel-Tableau aus Hong Kong