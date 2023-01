Nächste Runde in der Impf-Posse um Camila Giorgi

Camila Giorgi steht seit mehreren Wochen unter dem Verdacht, mit gefälschten Impzertifikaten gereist zu sein – und gespielt zu haben. Auf einer Pressekonferenz bei den Australian Open sorgte die 31-Jährige nun für weitere Verwirrung.

von Tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 09:06 Uhr

Eine kleine Beruhigung zum Anfang: Nein, dieser Fall wird nicht die Dimensionen von Novak Djokovic aus dem vergannenen Jahr annehmen – auch wenn er die gleichen Schlagwörter aufweist: Covid, Impfung und Australien.

Doch Camila Giorgi muss nicht fürchten, nicht nach Australien einreisen zu dürfen und vom ersten Grand Slam Turnier des Jahres ausgeschlossen zu werden. In Australien ist sie schon längst. Und die erste Runde hat sie auch bereits erfolgreich absolviert. Gegen Anastasia Pawljutschenkowa gewann sie in Runde 1 im Eiltempo mit 6:0, 6:1. Aber in ihrer italienischen Heimat wächst der Ärger für Tag für Tag. Und dieses Mal hat sie ihn selbst befeuert. Bereits vor einigen Wochen ist sie ins Visier der Öffentlichkeit geraten, nachdem zwei Ärzte in Italien verhaftet worden waren, denen vorgeworfen wird, gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben. In der Kundenkartei tauchte Giorgis Name auf. Laut italienischen Medien habe die Ärztin Daniela Grillone bereits behauptet, dass Giorgi eine Patientin bei ihr sei, aber nicht geimpft.

Merkwürdige Antworten von Giorgi

Auf Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Pawljutschenkowa wurde sie nach den Vorgängen in Europa gefragt: "Ja, ich habe alles getan, was die australische Regierung verlangt hat. Sonst wäre ich nicht hier. Ich bekam meine Impfungen aber von verschiedenen Ärzten. Von ihr bekam ich nur eine. Ich habe also keinen falschen Impf-Nachweis", lautete ihre Antwort. Bei Nachfragen blieb sie so ungenau, dass man ihre Antworten bis zum Ende der Pressekonferenz (wieder) Raum für Spekulationen ließ. Ob sie denn nun wirklich gegen Corona geimpft sei, drängten Reporter auf ein greifbares Statement. "Es war ein Impfstoff", konkreter wollte die Italienerin, die auch mit freizügigen in Social Media bekannt geworden ist, nicht werden.

Ob sie nun in der zweiten Runde gegen die die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova am Donnerstag gewinnt oder verliert, steht in den Sternen. Fest steht jedoch schon jetzt, welches Thema danach auf jeden Fall in der Pressekonferenz wieder auf den Tisch kommt.