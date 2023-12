In Sachen Stil haben Frances Tiafoe und Coco Gauff die Nase vorne

In Sachen Stil geben im Tennissport Coco Gauff und Frances Tiafoe den Ton an. Zumindest dann, wenn man der New York Times vertraut.

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 22:22 Uhr

© Twitter/New York Times In Sachen Stil macht Frances Tiafoe niemand etwas vor

Warum auch immer hat die New York Times exakt 71 Menschen ausgewählt, die im auslaufenden Jahr am stilvollsten in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Da finden sich dann weltweide Kapazunder wie Beyoncé oder Pharell Williams. Aber auch Sportler wie Travis Kelce von den Kansas City Chiefs (ja, das ist der aktuelle Begleiter von Taylor Swift) oder Basketball-Star Jimmy Butler. Letzterer war in diesem Jahr ja Stammgast bei den US Open. Und hat dabei auch jene beiden aus nächster Nähe beobachtet, die die Redaktion der Times als würdig befunden hat, in die Liste der "71 Most Stylish People of 2023" aufgenommen zu werden: Frances Tiafoe und Coco Gauff.

Tiafoe konnte bei den JurorInnen vor allem mit seinem Outfit bei den Australian Open punkten.

© Getty Images Frances Tiafoe kann alles tragen. Alles!

Für Coco Gauff wiederum sprachen die wechselnden Kleider bei den US Open, die als fast so spannend eingeschätzt wurden wie der Titelgewinn der immer noch erst 19-Jährigen.

© Getty Images Ob in Gelb oder Rot - Coco Gauff hat die New York Times bei den US Open vollinhaltlich überzeugt

Nun mag man der New York Times nicht böse sein, wenn sie eine gewisse Unwucht in Richtung USA zeigt. Tennisfreunde wissen allerdings, dass es in puncto Stil nur einen geben kann: Matteo Berrettini. Egal, ob in Arbeitskleidung oder als Model für eine deutsche Bekleidungsmake.

© privat/tennisnet In Sachen Stil natürlich unerreicht: Matteo Berrettini