Indian Wells: Das bringt die Nacht auf Samstag

Die Einzel-Männer haben heute einen freien Tag, in allen anderen Wettbewerben geht es in Indian Wells aber um die Finalplätze.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 16:09 Uhr

© Getty Images Bei den Australian Open hatte Elena Rybakina gegen Iga Swiatek die Nase vorne

Schön langsam zieht der Tenniszirkus weiter in Richtung Miami, einige Männer tummeln sich ja auch schon beim Challenger in Phoenix. Die großen Entscheidungen stehen in Indian Wells allerdings noch aus. Und heute Nacht werden drei Finalpaarungen ermittelt:

Da wären zunächst einmal die Frauen: Maria Sakkari trifft da im ersten Halbfinale auf Aryna Sabalenka (ab 23 Uhr MEZ, live beim Tennis Channel). Von den bisherigen sieben Matches hat Sabalenka vier gewonnen, die letzten beiden gingen allerdings an Sakkari.

Nicht vor zwei Uhr nachts unserer Zeit spielen dann Titelverteidigerin Iga Swiatek und Elena Rybakina gegeneinander. Es wird die erst dritte Begegnung der beiden werden. Die Premiere war 2021 in Ostrava an Swiatek gegangen, Rybakina konnte sich Anfang dieses Jahres bei den Australian Open revanchieren.

Eröffnet wird der Center Court am heutigen Freitag aber mit zwei Doppel-Partien der Frauen: Zunächst spielen ab 19 Uhr MEZ das überragende Paar unserer Zeit, Katerina Sinakova und Barbora Krejcikova, gegen die beiden Japanerinnen Shuko Aoyama und Ena Shibahara. Danach wird es aus deutscher Sicht spannend: Denn Laura Siegemund könnte an der Seite von Beatrice Haddad Maia gegen Miyu Kato und Aldila Sutjiadi ins Endspiel einziehen.

Hintenraus wird es für die Titelverteidiger bei den Männern ernst: Ab vier Uhr Früh MEZ duellieren sich nämlich Jack Soc und John Isner im Stadium 1 mit Rohan Bopanna und Matthew Ebden. Das einzige Match, das im Stadium 2 stattfindet, bestreiten Wesley Koolhof und Neal Skupski gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin.