Indian Wells: Diese Jugend! Mensik, Michelsen, Shang stürmen in Runde zwei

Mit Jakub Mensik, Alex Michelsen, Juncheng Shang und auch Arthur Fils sind vier #NextGen-Spieler erstmals in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 08:38 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik ist weiterhin in starker Form

Der Lauf von Jakub Mensik geht auch in Indian Wells weiter. Mensik hat vor wenigen Tagen in Doha erstmals das Endspiel eines ATP-Tour-Turniers erreicht, verlor dieses allerdings gegen Karen Khachanov. Danach in Dubai konnte der erst 18-jährige Tscheche ebenfalls ein Erfolgserlebnis verbuchen, musste aber gegen Alejandro Davidovich-Fokina aufgeben. In Indian Wells sind die Kräfte aber wieder zurück: Mensik besiegte den Koreaner Seonchang Hong mit 6:3 und 6:4 und zog bei seiner Premiere im Tennis Paradise gleich in die zweite Runde ein. Dort geht es gegen Ben Shelton.

Mensik war nicht die einzige Nachwuchskraft, die am Donnerstag in Indian Wells erfolgreich blieb. Der Chinese Juncheng Shang etwa gewann gegen Jordan Thompson erstaunlich deutlich mit 6:3 und 6:2. Thompson hatte ja vor wenigen Tagen in Los Cabos den Titel geholt. Shang trifft in der zweiten Runde auf Alexander Bublik.

Auch Fils erfolgreich

Und auch die US-amerikanischen Fans hatten Grund über einen Teenager zu jubeln. Denn Alex Michelsen schlug Jaume Munar sicher mit 6:3 und 6:2. Michelsen darf sich nun mit Tommy Paul, der Nummer 17 des Turniers, messen.

Fast schon vergessen könnte man bei der Aufzählung der #NextGen-Spieler Arthur Fils, der ja 2023 schon einen Turniertitel geholt hat. Aber auch der Franzose konnte seinen Auftakt in Indian Wells erfolgreich gestalten. Fils besiegte den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (5) und 6:2 und spielt nun gegen Alejandro Davidovich Fokina.

