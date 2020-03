Indian Wells: Johnson gegen Sock - wie in besseren Zeiten

Das Finale des ATP-Challenger-Turniers in Indian Wells kann mit prominenter Besetzung aufwarten: Steve Johnson bekommt es mit Jack Sock zu tun. Die beiden US-Amerikaner verbindet eine langjährige Freundschaft. Und ein großer Erfolg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2020, 13:20 Uhr

© Getty Images Steve Johnson und Jack Sock 2016 in Rio de Janeiro

Die Serie an Wildcards für Jack Sock reißt nicht ab, auch für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells hat Turnierdirektor Tommy Haas dem US-Amerikaner eine zugestanden. Nach den Ergebnissen der laufenden Woche zu urteilen, könnte Sock das in ihn gesetzte Vertrauen diesmal aber eher rechtfertigen als bei den US Open im vergangenen Jahr oder Anfang 2020 in New York. Ein erstes Lebenszeichen gab es immerhin in Delray Beach, wo Sock immerhin Radu Albot, den Titelverteidiger, bezwingen konnte. Mit den Bedingungen in „Tennis Paradise“ in Indian Wells ist Jack Sock bestens vertraut - auch 2020. Er steht nämlich im Endspiel des stark besetzten ATP-Challenger-Turniers, trifft dort auf Landsmann und Kumpel Steve Johnson.

Sock bezwang in der Vorschlussrunde den 18-jährigen Brandon Nakashima in drei Sätzen, Johnson hatte mit Mitchell Krueger beim 6:4, 6:4 weniger Probleme.

Mit eben jenem hat Sock 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Bronze im Doppel geholt, mit eben jenem verbindet ihn aber auch das Schicksal, ein wenig den Anschluss an die erweiterte Weltspitze verloren zu haben. Nicht vergessen: 2017 qualifizierte sich Sock mit dem Triumph in Paris-Bercy überraschend für die ATP Finals in London.

Sock und Johnson schon in Delray Beach gegeneinander

Noch wird der 27-Jährige aber als Nummer 768 der Welt geführt. Das wird sich ab Montag ändern, 75 Punkte wird der Finalist mitnehmen, 125 Zähler der Gewinner des Challengers. Steve Johnson steht als aktuelle Weltranglisten-75. deutlich besser da als sein Kumpel, in Bendigo konnte der 30-jährige Kalifornier in diesem Jahr schon ein kleineres Event auf der zweiten Ebene des Profizirkus für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Sock und Johnson datiert übrigens vom Turnier in Delray Beach: Dort setzte sich Letzterer in drei Sätzen durch. Insgesamt steht die Bilanz bei 5:5.

Beim parallel zu Indian Wells stattfindenden Challenger in Monterrey steht Turnierfavorit Adrian Mannarino im Endspiel. Mannarino, der seit 2013 kein Finale auf diesem Level verloren hat, trifft dabei auf den Australier Aleksander Vukic.