Ist Fonseca schon bereit für Alcaraz und Sinner?

Joao Fonseca hat wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die #NextGen Finals gewonnen. Und möchte auf den Spuren der beiden wandeln.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.12.2024, 06:07 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca bei den #NextGen Finals in Jeddah

Der Gewinn der #NextGen Finals ist keine Garantie für irgendwas. Man blicke nur ein Jahr zurück: Da hatte Hamad Medjedovic den Titel der besten U21-Spieler geholt. Es war aber dann dessen Finalgegner Arthur Fils, der im darauffolgenden Tennisjahr mit den Titeln in Hamburg und Tokio für Furore gesorgt hatte. Medjedovic kam erst gegen Ende des Jahres mit der Finalteilnahme in Belgrad ein wenig ins Rollen.

Und nun hat also Joao Fonseca zugeschlagen, als am schlechtesten klassierter Spieler aller acht Teilnehmer in Jeddah. Und sich damit in eine Ahnenreihe mit Hamad Medjedovic gestellt. Aber eben auch mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die die Finals noch in Mailand für sich entschieden hatten. Und genau in deren Fußstapfen möchte der junge Brasilianer schon bald treten.

Alcaraz bei den NextGen Finals schon die Nummer 32

„Mein Traum ist es, die Nummer eins und so gut wie Sinner und Alcaraz zu werden“, erklärte Fonseca nach seinem Finalerfolg gegen Learner Tien. „Dass ich den NextGen-Titel gewonnen habe, zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich freue mich darauf, gegen sie zu spielen.“ Er freue sich darauf, in großen Matches bei Grand-Slam-Turnieren zu spielen.

Das allerdings wird zumindest in Australien schon mal schwierig. Denn da muss Joao Fonseca als Nummer 145 der Welt in die Qualifikation.

Jannik Sinner war bei seinem Triumph in Mailand 2019 übrigens schon ein Top-100-Spieler. Und schaffte es wenige Wochen später bei den Australian Open immerhin schon in die zweite Runde. Carlos Alcaraz wiederum stand bei seinem Sieg bei den NextGen-Finals auf Platz 32 der ATP-Charts. Von diesen Sphären ist Joao Fonseca dann doch noch ein gutes Stück entfernt.