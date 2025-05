Ist Jack Draper auch ein Titelkandidat für Paris? Nicht so schnell!

Morgen kann Jack Draper seinen ersten Titel auf Sand überhaupt gewinnen. Und das gleich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Aber macht das den Briten auch zu einem Mitfavoriten für Roland-Garros?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 17:15 Uhr

© Getty Images Jack Draper feiert sich nach dem Sieg gegen Lorenzo Musetti - mit Recht

Erstaunlich, aber wahr: Casper Ruud und Jack Draper haben auf der ATP-Tour noch nie gegeneinander gespielt. Und bei der Premiere morgen in Madrid steht gleich einiges auf dem Spiel: Für Ruud der größte Titel seiner Karriere überhaupt. Für Draper das erste Championat auf Sand. Und das, nachdem der Brite vor wenigen Wochen in Indian Wells erstmals als 1000er-Sieger angeschrieben hat.

Geht es nach der Papierform, dann startet Jack Draper sogar als Favorit. Denn er ist als Nummer fünf in der Caja Magica unterwegs, Ruud nach den frühen Pleiten in Monte-Carlo und Barcelona nur noch an Position 14. Was sich übrigens wieder ändern wird. Im Live-Ranking steht der Norweger schon wieder auf Rang zehn, könnte bei einem Sieg über Draper sogar die Nummer sieben werden.

Wer aber die Vorstellung von Jack Draper gegen Lorenzo Musetti gesehen hat, der wird festgestellt haben: Das wird verdammt schwer. Denn Musetti hat keineswegs schlecht gespielt. Nur Draper eben besser. Mit großem Selbstvertrauen und Tempo mit der Rückhand, mit einer ohnehin makellosen Vorhand, klugen Variationen mit dem Aufschlag - und zwischendurch auch mit perfekten Stopps.

Draper könnte Fritz überholen

Das klingt so, als müsse man dem 23-Jährigen aus Sutton auch ganz oben auf der Liste der möglichen Champions für Roland-Garros haben. Schließlich hat Draper im vergangenen Jahr bei den US Open mit dem Halbfinal-Einzug ja schon gezeigt, dass er auch auf Grand-Slam-Ebene zu Großem fähig ist.

Die Voraussetzungen sind jedenfalls günstig: Taylor Fritz wird Draper in den ATP-Charts in Madrid nicht überholen können, in Rom wäre das aber möglich. Dann wäre Draper an Position vier gesetzt, könnte erst im Halbfinale auf Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz treffen. Was natürlich mit etwas Losglück auch als Nummer fünf möglich wäre.

Noch kein Match-Sieg in Paris

So weit, so gut. Zu bedenken gilt es, dass in Paris andere Bedingungen herrschen als in der Höhenlage von Madrid. Darüber hinaus hat Jack Draper bei den French Open noch kein Match gewonnen: 2023 musste er in Runde eins gegen Tomas Martin Etcheverry im zweiten Durchgang aufgeben, im vergangenen Jahr unterlag er Jesper de Jong in Runde eins in fünf Sätzen.

Dazu kommt: Gegen Ende des zweiten Satzes im Match gegen Musetti kam Draper ganz schön außer Atem. Und wer sich erinnern kann: So richtig gut ging es ihm im Halbfinale der US Open gegen Jannik Sinner auch nicht - wobei die Bedingungen in New York City brutaler sind als jene in Paris.

Es gibt also einige Fragezeichen. Aber wer hätte Jack Draper andererseits zugetraut, in diesem Jahr so durchzustarten?

