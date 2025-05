ATP Masters Madrid: Finale! Jack Draper bezwingt Lorenzo Musetti

Jack Draper steht im Endspiel des ATP Masters in Madrid. Im Halbfinale siegte der Weltranglistensechste gegen Lorenzo Musetti 6:3, 7:6(4) und spielt damit am kommenden Sonntag um seinen zweiten Masterstitel der Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 22:37 Uhr

Jack Draper steht nach einer starken Leistung gegen Lorenzo Musetti im Endspiel des ATP Masters in Madrid und fordert am Sonntag Casper Ruud zum finalen Showdown um den Titel, der sich zuvor gegen Francisco Cerundolo durchsetzen konnte.

Beide Kontrahenten präsentierten sich zu Beginn der Partie keineswegs stabil und tauschten in drei aufeinanderfolgenden Aufschlagspielen jeweils Breaks aus. Zwei davon konnte Jack Draper für sich auf dem Scoreboard verbuchen und mit 3:1 in Führung gehen. Dies war bereits die Vorentscheidung im ersten Durchgang, da nun beide Spieler deutlich sicherer agierten.

Draper macht im Tiebreak alles klar

Im zweiten Spielabschnitt servierten sowohl Draper als auch der Weltranglistenelfte nahezu problemlos, denn beide Spieler mussten im Verlauf des Satzes jeweils nur einen Breakball abwehren. So entschied der Tiebreak nach knapp zwei Stunden zu Gunsten Jack Draper, der im gesamten Match zwar weniger Winner, aber auch eine geringere Anzahl an Unforced Errors produzierte.

Nach seinem Triumph beim Masters-Event in Indian Wells, dem ersten großen Titel für Jack Draper, spielt der Brite also nun am Sonntag bereits um die zweite Masters-Trophäe. Es wäre der erste Titel auf Sand, nachdem Draper seine bisherigen drei Titel auf der Tour auf Hartplätzen erringen konnte.

