ATP Masters Madrid: Ruud gewinnt Auf-und-Ab-Match gegen Cerundolo

Casper Ruud ist mit einem 6:4 und 7:5 gegen Francisco Cerundolo als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dabei vergab der Argentinier zu viele Chancen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 18:13 Uhr

© Getty Images Casper Ruud in Madrid

Das erste Halbfinale der Männer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid begann aus Sicht von Casper Ruud nicht gut: Gleich nach drei Spielen musste der ATP-Physio ran, Ruud hatte beim Einspielen Schmerzen im Rücken und in der Brust gespürt. Dann gab er seinen Aufschlag ab, Francisco Cerundolo schien auf einem guten Weg. Aber Ruud kämpfte sich vor den Augen von Real-Madrid-Legende Raúl zurück, holte den ersten Satz mit 6:4.

In Durchgang zwei gelang Cerundolo, der im Achtelfinale Alexander Zverev besiegt hatte, erneut ein frühes Break. Ruud glich aus - und raubte im fünften Spiel, das länger als eine Viertelstunde dauerte, seinem Gegner kurzzeitig den Nerv. Gleich sieben Breakbälle kamen und gingen aus Sicht von Cerundolo, der sich aber schnell wieder fing. Und als Rückschläger mit 4:3 in Führung ging.

Das Dach über dem Stadion Manolo Santana war da längst geschlossen, draußen prasselte der Regen ziemlich heftig auf Madrid herunter.

Cerundolo vergibt zu viele Chancen

Drinnen breakte sich Ruud zurück in den zweiten Satz, parierte eine Möglichkeit des Rückschlägers Cerundolo zum 5:4. Der Argentinier schaffte es im elften Spiel nicht, aus einem 0:40 Kapital zu schlagen. Nach 1:53 Stunden Spielzeit hatte Casper Ruud seinen ersten Matchball, der Return des Schützlings von Physio Alex Stober landete aber im Netz. Die zweite Chance aber saß - weil Francisco Cerundolo eine Vorhand hinter die Grundlinie setzte.

Im zweiten Halbfinale treffen ab 20 Uhr Jack Draper und Lorenzo Musetti aufeinander. Beide Spieler haben in diesem Jahr schon für Furore gesorgt: Draper mit seinem Titel in Indian Wells, Musetti mit dem Finaleinzug in Monte-Carlo. Im Head-to-Head hat der britische Linkshänder die Nase mit 3:0 vorne.

Für Casper Ruud (und potenziell auch für Lorenzo Musetti) geht es am Sonntag übrigens um den größten Karriere-Titel. Denn in der Masters-1000-Kategorie konnte bislang keiner der beiden anschreiben.

