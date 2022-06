ITF Annenheim: Siegemund nach Sieg über Lokalmatadorin Kraus im Halbfinale

Laura Siegemund ist mit einem 6:2 und 6:3 gegen Sinja Kraus in das Halbfinale des ITF-25er-Turniers in Annenheim eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 15:17 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht in Annenheim im Halbfinale

Laura Siegemund ist wohl die prominenteste Teilnehmerin der Carinthian Ladies Lakes Tour 2022. Die deutsche Nationalspielerin hat auf der WTA-Tour im Einzel, etwa mit ihrem Erfolg beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im Jahr 2017, und auch im Doppel, wo sie mit Vera Zvonareva 2020 bei den US reüssierte, große Erfolge gefeiert. Möchte sich als aktuelle Nummer 306 im Einzel nun aber über den zweiten Bildungsweg wieder in die erweiterte Weltklasse spielen.

Das gelingt beim ITF-Tour-25-Turnier in Annenheim bislang sehr gut. Siegemund besiegt am Freitag Lokalmatadorin Sinja Kraus mit 6:2 und 6:3 und steht damit bereits in der Vorschlussrunde. Dort trifft Laura Siegemund auf die Tschechin Barbora Palicova.

Und auch eine zweite Deutsche hat es ins Halbfinale von Annenheim geschafft: Lena Papadakis,die gegen Robin Montgomery aus den USA glatt mit 6:2 und 6:2 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Annenheim