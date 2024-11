ITF Hamburg: Mona Barthel holt sich den Titel

Sieg vor der eigenen Haustür. Mona Barthel kürte sich nach einem packenden Finale zur Gewinnerin des ITF-W75-Turniers in Hamburg. Die 34-Jährige besiegte die leicht favorisierte und in Hamburg an Position eins gesetzte Britin Sonay Kartal mit 6:4 7:6.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 19:11 Uhr

Dabei sah es zu Beginn der Partie noch anders aus. Die Neumünsteranerin Barthel erwischte, wie schon in den Runden davor, keinen guten Start, lag schnell mit 0:3 zurück. Doch die Weltranglisten-172. - und das ist die Geschichte des Turniers - kämpfte sich erneut zurück in die Partie und glich nur kurze Zeit später zum 3:3 aus.

Barthel, einst die Nummer 23 der Welt, agierte fortan, angefeuert von vielen Zuschauern auf der Tribüne, dominanter und gewann den ersten Satz folgerichtig mit 6:4. Satz zwei begann wie der Erste. Die Britin schnappte sich ein frühes Break und lag erneut 3:0 vorne. Doch Mitte des Satzes fand Barthel zurück zu alter Stärke, breakte die 23-Jährige mehrmals und servierte beim Stand von 5:4 schon zum Match. Doch so leicht wollte sich die Nummer 95 des WTA-Rankings nicht geschlagen geben. Kartal gelang das Break zum 5:5, nur um anschließend das Re-Break zu kassieren. Bei 6:5 und 40:30 bot sich Barthel dann die erste Chance zum Titelgewinn, den die Norddeutsche aber nicht nutzen konnte. Und so ging es in den Tiebreak. Von dem vergebenen Matchball sichtlich beeindruckt lag Barthel schnell zurück und musste insgesamt gleich drei Satzbälle abwehren. Doch nach 1:43 Stunden war es dann soweit. Ein Ball von Kartal ging seitlich ins Aus und der Triumph Barthels vor der eigenen Haustür war perfekt.

"Was für eine Woche für mich mit vielen Höhen und Tiefen. In der ersten Runde hatte ich Matchball gegen mich und jetzt stehe ich hier mit dem Pokal in der Hand", zeigte sich Barthel im Anschluss überglücklich. “Es ist immer etwas besonderes Zuhause zu spielen und die Unterstützung vom Publikum zu haben.”



Doch auch die Britin Kartal, die in Wimbledon die dritte Runde erreichte und erst im September ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feiern konnte, blickt auf eine starke Turnierwoche zurück. "Ein Endspiel zu verlieren ist nie leicht, aber es bis hier hin geschafft zu haben erfüllt mich mit Stolz und gibt mir weiter Selbstbewusstsein. Ich hoffe, dass ich dieses Niveau bis zum Ende des Jahres halten kann", so Kartal.



Die Britin legt ihren Fokus bereits auf die Australian Open im Januar, wo sie sich über das Ranking automatisch für das Hauptfeld qualifizieren möchte. Wie viele Turniere Mona Barthel in diesem Kalenderjahr noch spielen wird, konnte die 34-Jährige nach dem Titelgewinn nicht beantworten, blickt aber dennoch positiv in die Zukunft: "Ich hoffe natürlich in erster Linie, dass ich körperlich gesund bleibe. Ich glaube, wenn ich gesund bin kann ich immer noch sehr gutes Tennis spielen und ich hoffe, dass ich dazu die Chance habe."

Barthel indes wird dank der Punkte aus Hamburg auch im Ranking aufsteigen - live steht sie momentan auf Rang 166.