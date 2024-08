ITF Maspalomas: Spektakulär für Tennis und Urlaub

Nuria Parrizas-Diaz, die Nummer vier der Setzliste beim Sandplatzturnier im Conde Jackson Tennis Club in Maspalomas, hat den Titel des ITF W100 DISA Gran Canaria gewonnen. Sie besiegte Andrea Lazaro Garcia in einem rein spanischen Finale am Sonntagnachmittag mit 6-4, 6-3.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 16:42 Uhr

© Florian Heer Das Siegerbild beim ITF-Turnier in Maspalomas

Von Florian Heer aus Maspalomas, Gran Canaria

Unter blauem Himmel und gut gefüllten Rängen auf dem Center Court gewann Parrizas-Diaz 55 Prozent ihrer Punkte beim ersten Aufschlag und nutzte sechs ihrer acht Breakbälle, um den Sieg in einer Stunde und 28 Minuten zu sichern. Die Nummer 144 der Welt holte sich ihren 23. Titel auf der ITF World Tennis Tour. Es ist Parrizas-Diaz‘ zweiter Triumph in dieser Saison nach ihrem Erfolg bei einem WTA 125-Turnier im australischen Canberra im Januar.

Spielerinnen freuen sich auf die Rückkehr nach Gran Canaria im nächsten Jahr

Lazaro Garcia, die in ihrem ersten ITF World Tennis Tour W100-Finale spielte, gratulierte ihrer Gegnerin und bedankte sich bei den Organisatoren. Die 29-jährige Katalanin drückte ihre Wertschätzung für alle, sie unterstützen aus und lobte Gran Canaria als „einen spektakulären Ort sowohl für Tennis als auch für Urlaub.“

Die 33-jährige Parrizas-Diaz aus Granada zeigte sich ebenfalls begeistert und sagte: „Dieses Turnier ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich fühle mich hier wie zu Hause und verlasse Gran Canaria mit viel Selbstvertrauen. Ich werde nächstes Jahr zurückkehren.“

Elena Álamo, zweite stellvertretende Bürgermeisterin von San Bartolomé de Tirajana, hielt fest: „Es ist eine Ehre, solch hochkarätige Wettbewerbe auszurichten und Maspalomas nicht nur als Touristenziel, sondern auch als Sport- und Wettbewerbsziel zu präsentieren.“

Oti Santana, Direktorin des ITF W100 DISA Gran Canaria 2024, betonte die Bedeutung eines rein spanischen Finales und sagte: „Es ist kein Zufall, dass das spanische Tennis so viele bemerkenswerte Spieler hervorgebracht hat. Dies ist das Ergebnis der Bemühungen von Verbänden, Organisatoren und Sponsoren, die ITF- und ATP-Turniere in Spanien unterstützen und so dazu beitragen, dass Spanien eine Tennismacht bleibt.“

Tennis im Freien ist in Gran Canaria das ganze Jahr über möglich

In der vergangenen Woche zeigte die Kanareninsel Gran Canaria erneut, dass diese ein Paradies für Tennisbegeisterte ist, und die Möglichkeit bietet, 365 Tage im Jahr im Freien zu spielen. Mit ihrem milden Klima und reichlich Sonnenschein bietet Gran Canaria perfekte Bedingungen für Freizeitsportler und Profis, das ganze Jahr über den Sport zu genießen.

Zahlreiche hochwertige Plätze sind auf der ganzen Insel verfügbar, eingebettet in atemberaubende Kulissen von Stränden und Bergen. Viele Resorts und Clubs bieten hervorragende Einrichtungen, die es den Besuchern ermöglichen, an ihren Fähigkeiten zu feilen oder an lokalen Turnieren in malerischer Umgebung teilzunehmen. Ob erfahrener Spieler oder Anfänger – Gran Canarias Tennisszene heißt alle willkommen.