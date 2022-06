ITF Pörtschach: Laura Siegemund gewinnt Viertelfinal-Krimi gegen Barbara Haas

Laura Siegemund ist mit einem 2:6, 6:4 und 7:5 gegen Barbara Haas in das Halbfinale des ITF-W60-Turniers in Pörtschach eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 17:10 Uhr

© GEPA Pictures Laura Siegemund steht in Pörtschach im Halbfinale

Laura Siegemund schickt sich an, bei der Carinthian Ladies Lakes Trophy ihren zweiten Turniererfolg in Serie zu feiern. Denn nach einem 2:6, 6:4 und 7:5 gegen Lokalmatadorin Barbara Haas steht die Deutsche bereits im Halbfinale desITF-W60-Turniers in Pörtschach. Am vergangenen Sonntag hatte Siegemund in Annenheim ein Turnier der 25er-Kategorie gewonnen.

Siegemund trifft im Halbfinale am Samstag aufStefanie Vögele. Die Schweizerin besiegte mit Sinja Kraus ebenfalls eine Österreicherin. Vögele gewann mit 7:6 (6) und 6:0.

Im zweiten Match der Vorschlussrunde stehen sich die Slowenin Dalila Jakupovic und die Slowakin Viktoria Kuzmova gegenüber. Jakupovic besiegte die an Position eins gesetzte Ungarin Panna Udvardy mit 6:4, 3:6 und 6:4. Kuzmova besiegte Lina Gjorcheska aus Makedonien mit 1:6, 7:5 und 6:3.