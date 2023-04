ITF terminiert Turnier-Rückkehr nach China

Obwohl die Frage „Wo ist Peng Shuai“ immer noch ungeklärt ist, fixiert der Internationale Tennisverband die ersten Veranstaltungen auf ITF-Ebene im Reich der Mitte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 01:58 Uhr

© Getty Images Zeigte sich erfreut über die Rückkehr nach China: ITF-Präsident Haggerty

Man muss bei den Herren bis in den Oktober 2019 zurückschauen, will man den letzten ATP-Titelträger auf chinesischem Boden ausmachen. Damals bezwang Daniil Medvedev im Finale des Masters-Turniers in Shanghai Alexander Zverev in zwei Sätzen. Auf der Damen-Tour wurde die letzte WTA-Trophäe in China im Januar 2020 beim International-Event in Shenzhen an Ekaterina Alexandrova vergeben, die sich gegen Elena Rybakina ebenfalls ohne Satzverlust durchsetzen konnte.

Covid-19 legt die Tour lahm

Obwohl sich das professionelle Tennis trotz weltweiter Covid-Pandemie nach dem kompletten Lockdown ab Sommer 2020 langsam wieder erholte und 2021 mit geringeren Einschränkungen wieder einigermaßen in den Normalbetrieb überging, wurden in China weiterhin alle internationalen Tennisturniere aufgrund strenger Covid-Restriktionen abgesagt.

Der Fall „Peng Shuai“

Für die Saison 2022 waren die chinesischen Turniere in den Kalendern von ATP und WTA wieder verankert, bis die Ereignisse um das Verschwinden der ehemaligen Profispielerin Peng Shuai nach ihren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch einen ehemaligen hochrangigen Funktionär die Sportwelt erschütterten. Während die WTA um CEO Steve Simon ab sofort alle Turniere in China bis zur Klärung des Falls aus dem Tour-Kalender verbannte, hielt die ATP an der Austragung der Turniere für 2022 fest. Diese wurden jedoch aufgrund neuerlich verstärkter Covid-Maßnahmen erneut abgesagt.

Ausblick auf die laufende Saison

Auch für die laufende Spielzeit sind die Vorgehensweisen der großen Verbände noch unterschiedlich. Während die ATP im Herbst wieder fix mit zwei parallel stattfindenden 250er-Turnieren, einem 500er-Event in Peking und dem Masters-Turnier in Shanghai plant, hält sich die WTA mit dem Kalender ab Mitte September noch komplett bedeckt – Ausgang ungewiss.

Wie jetzt bekannt wurde, hat die ITF wieder chinesische Turniere in den Turnierkalender aufgenommen, ohne sich zu dem Thema „Peng Shuai“ zu committen. Vom 5. Juni an werden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sechs aufeinanderfolgende Turniere der ITF World Tennis Tour ausgetragen. In einer Stellungnahme der ITF zeigte sich Präsident David Haggerty erfreut über die Rückkehr nach China. Man darf gespannt sein, welche Auswirkung die chinesische Turnier-Rückkehr in den ITF-Kalender auf die Entscheidungsfindung bei der WTA hat.