Jetzt bestätigt: Die „Six Kings“ schlagen in Riad auf

Ein Schaukampfturnier mitten in der ATP-Saison? Warum denn nicht - wenn die Kohle stimmt. So wie bei den „Six Kings“, die vom 16. bis zum 19. Oktober 2024 in Riad stattfinden werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 00:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal wird bei den "Six Kings" an den Start gehen

Was genau Holger Rune zu einem Tenniskönig macht, das können wohl nicht einmal die Veranstalter des Schaukampfturniers „Six Kings“ genau sagen. Wahrscheinlich ein gewieftes Management. Aber wahrscheinlich fällt von Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und auch Jannik Sinner und Daniil Medvedev so viel Glanz ab, dass auch für den gerade sehr zweifelnden Rune etwas abfällt.

Und so wird dieses Sextett also zwischen dem 16. und 19. Oktober dieses Jahres in Riad aufschlagen. Mit dem besonderen Gimmick, dass der 18. Oktober frei gehalten wird. Denn die ATP erlaubt während er laufenden Saison keine Schaukampfserie, die drei Tage in Folge andauert.

Denn es ist ja mitten in der Saison: Während der Sause der Könige werden die 250er in Almaty, Stockholm und Antwerpen gespielt. Und gleich danach stehen die Herbstklassiker in Wien und Basel an. Nadal und Djokovic und auch Alcaraz wird man da eher nicht sehen, Sinner hat die Möglichkeit einer Titelverteidigung in Wien noch offen gelassen. Medvedev kommt wieder in die österreichische Bundeshauptstadt, Rune spielt in Basel.

Berührungsängste mit Saudi-Arabien gut es offenbar keine (mehr). Zumal Rafael Nadal dort ja auch schon einen Ableger seiner Akademie am Laufen hat.