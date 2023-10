Jetzt verlängern auch die Australian Open auf 15 Tage

In Roland-Garros wird bereits seit ein paar Jahren schon über 15 Tage lang gespielt. Ab 2024 ziehen auch die Australian Open nach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 08:00 Uhr

© Getty Images Auch die Australian Open bieten nun drei Sonntage an

Grundsätzlich klingt es ja gut, wenn man von Seiten eines Turnierveranstalters hört, dass man auf die Spieler und die Fans gehört habe. Und aus den Antworten entsprechende Schlüsse gezogen hat. Und also hat Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia und Turnierdirektor bei den Australian Open, nun also verkündet, dass das erste Major des Jahres ab 2024 auch über 15 Tage lang gespielt wird. Nach dem Vorbeild von Roland-Garros.

"Wir haben uns das Feedback der Spieler und Fans zu Herzen genommen und freuen uns sehr, dass wir eine Lösung gefunden haben, die späte Spielenden minimiert und weiterhin eine faire Verteilung auf den großen Stadion-Courts garantiert. Der zusaätzliche Tag wird genau dies bringen. Die erste Runde wird nun über drei Tage anstelle von zwei gespielt, was den Fans einen weiteren Tag an unglaublichem Tennis, Unterhaltung, Essen und Familienspaß bringt."

Wie genau nun aber ab dem Mittwoch der ersten Woche, dem vierten Tag also, durch den Sonntagsstart Matches minimiert werden sollen, die bis spät in die Nacht reichen, das bleibt das Geheimnis von Craig Tiley. Die Länge der Night Sessions hängt schließlich stets davon ab, wann diese beginnt. Und wie viele Matches dann angesetzt sind. Da wird man wohl auch in Australien nicht davon abrücken, zumindest in den früheren Runden jeweils eine Partie der Frauen und eine der Männer für den Abend zu programmieren.

Der Verdacht liegt also durchaus nahe, dass es in erster Linie darum geht, einfach eine weitere Einnahmenquelle zu erschließen.