Jo-Wilfried Tsonga: "Einer der größten Siege meiner Karriere"

Jo-Wilfried Tsonga hat am Dienstag nach über 15-monatiger Durststrecke wieder ein Match auf der ATP-Tour gewonnen. Und sich im Anschluss dementsprechend glücklich gezeigt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 19:52 Uhr

Jo-Wilfried Tsonga hat in Marseille einen Schlussstrich unter eine lange Durststrecke gezogen

Es war ein großer Kampf, den sich zwei absolute Veteranen auf der ATP-Tour am Dienstag im französischen Marseille lieferten. Jo-Wilfried Tsonga gegen Feliciano Lopez, der 35-jährige Franzose gegen den 39-jährigen Spanier. Am Ende sollte es der Lokalmatador, der vier Jahre jüngere Tsonga, sein, der sich mit 7:5 im Entscheidungssatz durchsetzen konnte und damit sein Ticket für das Achtelfinale löste.

Ein eigentlich recht unspektakulärer Erfolg für einen Mann mit dem Lebenslauf eines Jo-Wilfried Tsonga. Nicht so aber an diesem Dienstag im März 2021. "Das ist wahrscheinlich einer der besten Siege meiner Karriere, denn es war schwierig für mich, Tennis zu spielen. Ich hatte so viele Monate lang starke Schmerzen. Heute habe ich ein Match gewonnen. Das war eines meiner Ziele für diese paar Wochen. Ich bin glücklich wie ein Kind", sollte Tsonga im Anschluss an seinen Sieg nämlich behaupten, an einen Sieg, der sich für ihn so gute anfühle, wie schon lange nicht mehr.

15 Monate sieglos

Denn der Franzose musste auf dieses Erfolgserlebnis warten. Lange warten. Über 15 Monate lang dauerte die Durststrecke Tsongas auf der ATP-Tour an, auf einer Tour, auf welcher der 35-Jährige 2020 überhaupt nur zwei Matches bestreiten konnte. Erst kürzlich sprach Tsonga deshalb recht offen über einen möglichen Rücktritt, an welchen er schon einigermaßen konkrete Gedanken hätte.

Nun aber scheint der 35-Jährige neues Feuer in sich gefunden zu haben, direkt im Anschluss an seinen Erfolg über Lopez, der laut Tsonga indoor besonders schwer zu bespielen sei, meinte der Franzose nämlich: "Ich bin glücklich heute, es ist ein Wunder, ein Match gewonnen zu haben. Mein Ziel war es, in diesen Wochen ein Match zu gewinnen, jetzt das Ziel, ein weiteres zu gewinnen."

Tsonga trifft am Mittwochabend im Achtelfinale des ATP-250-Events von Marseille auf seinen Landsmann Ugo Humbert.