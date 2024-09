Kann Mouratoglou Osaka wieder in die Spur bringen?

Noch ist es nicht offiziell. Aber Naomi Osaka scheint es nach der Trennung von Wim Fissette nun mit Patrick Mouratoglou als neuem Coach zu versuchen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 08:52 Uhr

© Getty Images Patrick Mouratoglou hat in Los Angeles mit Naomi Osaka geübt

Es gibt ja einige Menschen im Tenniszirkus, die meinen, dass Serena Williams ihre Erfolge nicht wegen, sondern trotz Patrick Mouratoglou in ihrer Box errungen hat. Böse, böse Zungen sind das. Denn Coach Mouratoglou schafft es ja doch immer wieder, namhafte Tennisprofis an seine Seite zu ziehen. Zuletzt war es Holger Rune, aber auch Stefanos Tsitsipas hat in der Akademie in Nizza des öfteren trainiert, bei Coco Gauff sitzen stets kompetente Menschen mit Käppis mit dem markanten „M“ neben Brad Gilbert im Trainerbereich.

Ach, ja: Simona Halep hat sich auch mit Patrick Mouratoglou versucht. Mit keinem guten Ende. Wer daran Schuld hatte, ist nicht letztgültig geklärt.

Osaka unterliegt in New York Muchova

Nun wurden Mouratoglou und Naomi Osaka also auf dem Gelände der UCLA in Los Angeles beim gemeinsamen Training beobachtet. Im Grunde genommen ein paar Augenblicke, nachdem die viermalige Grand-Slam-Siegerin die Trennung von Wim Fissette bekanntgegeben hatte. Über die herausragenden Fähigkeiten des Belgiers als Coach gibt es übrigens keine zwei Meinungen.

Naomi Osaka hat in ihrem Comeback-Jahr ein paar Highlights geliefert. Wie das Match gegen Iga Swiatek bei den French Open, in dem sie einen Matchball nicht verwerten konnte. Oder der Sieg gegen Jelena Ostapenko bei den US Open. Dort allerdings musste Osaka, immer noch erst 26 Jahre alt, in Runde zwei gegen Karolina Muchova ran. Und mit der Tschechin war in Flushing Meadows auch in diesem Jahr nicht zu spaßen.

Insgesamt macht dies nun Platz 75 in den WTA-Charts aus. Den Ansprüchen einer ehemaligen Weltranglisten-Ersten wird das nicht gerecht. So gesehen kann es mit Patrick Mouratoglou ja eigentlich nur bergauf gehen.