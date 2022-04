Kehrtwende: Andy Murray spielt nun doch auf Sand

Andy Murray wird nun doch früher als geplant auf die ATP-Tour zurückkehren. Der Schotte peilt einen Antritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 10:57 Uhr

© Getty Images An Madrid hat Andy Murray gute Erinnerungen

Ganz ohne Tennis kann Andy Murray sein Frühjahr offenbar doch nicht verbringen. Und so wird Murray entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung nun doch an einem (oder gar mehreren?) Sandplatz-Turnieren teilnehmen. Als fix darf das Antreten in Madrid angesehen werden. Dort hat Murray 2015 triumphiert.

Danach steht gleich das 1000er in Rom an - Murray trug 2016 den Titel davon. Dass der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner auch im Foro Italico aufschlägt, ist also nicht ausgeschlossen. Ein Antreten bei den French Open dagegen eher schon. Der Best-of-Five-Modus spricht hier dagegen.

Murray hat zuletzt die beiden ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami bestritten. Und war jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden. Im Tennis Paradise gegen Alexander Bublik, in Miami dann gegen Daniil Medvedev.