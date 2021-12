Kein letztes Hurra in Australien? Jo-Wilfried Tsonga ohne Wildcard für die Australian Open

Jo-Wilfried Tsonga wird aller Voraussicht nach nicht bei den Australian Open 2022 an den Start gehen. Auf Platz 260 der ATP-Charts rangierend reicht die Weltranglisten-Platzierung nicht aus für eine Teilnahme, auch eine Wildcard blieb dem Franzosen verwehrt. Damit ist fraglich, ob der 36-Jährige noch einmal aktiv an jenen Ort zurückkehren wird, an dem er vor knapp 14 Jahren seinen wohl größten Karriereerfolg verbuchen konnte.

von Michael Rothschädl

Jo-Wilfried Tsonga wird bei den Australian Open 2022 aller Voraussicht nach fehlen

So unterschiedlich können Tenniskarrieren also verlaufen. Als sich Jo-Wilfried Tsonga und Novak Djokovic Anfang 2008 im Endspiel der Australian Open gegenüberstanden, waren sie beide auf Grand-Slam-Niveau noch ein unbeschriebenes Blatt. Nichts Geringeres als der jeweils erste Major-Titel stand an jenem Tag also zur Disposition. Das bessere Ende? Das hatte damals Novak Djokovic für sich. Und setzte von dort an zum Gipfelsturm in Sachen Tennis-Rekorde an. Nun, knapp 14 Jahre später sind es 20 Major-Titel, die der Serbe sammeln konnte.

Und Jo-Wilfried Tsonga? Dem blieb eine ähnliche Bilderbuch-Laufbahn verwehrt. Heute steht der mittlerweile 36-Jährige bei 18 Titel auf der ATP-Tour, zwei Titelgewinne auf ATP-Masters-1000-Niveau und Rang fünf in der Weltrangliste als Personal Best in Sachen Weltrangliste. Aktuell deutet viel auf einen baldigen Abschied beim Routinier - mehrere Verletzungen haben den Franzosen zuletzt weit zurückgeworfen. Derzeit ist Tsonga nur noch auf Platz 260 in der ATP-Weltrangliste zu finden. Die dürftige Bilanz 2021: Von gerade einmal neun Matches konnte der Franzose nur eines für sich entscheiden.

Keine Wildcard für die Australian Open

Grund genug für den 36-Jährigen, durchaus laut über ein mögliches baldiges Karriereende nachzudenken. "Ich gehe mehr in Richtung Ruhestand als in Richtung Beginn meiner Karriere. Natürlich bin ich heute dazu bereit", hatte der Franzose bereits 2020 erklärt. Nun, mitten in einer (von vielen) Verletzungspausen möchte sich Tsonga dann aber doch nicht verabschieden, wie dieser kürzlich betonte: "Mein Karriereende habe ich mir hunderte Male vorgestellt - schon seit meinem 19. Lebensjahr (lacht). Mein Ziel ist es definitiv, 2022 zurückzukommen." Und zwar bestenfalls bei den Australian Open, hatte der Franzose damals beteuert.

Daraus wird nun aller Voraussicht nach nichts. Wie Tennishead berichtete, wird der Weltranglisten-260. bei der Vergabe einer Wildcard für das erste Major des Jahres leer ausgehen. Statt dem Routinier die Chance auf ein möglicherweise letztes Hurra bei jenem Turnier zu geben, bei dem dieser seinen größten Lauf in einem Major-Event hingelegt hatte, stattet der französische Tennisverband Lucas Pouille mit einer Wildcard für die Australian Open aus. Für Jo-Wilfried Tsonga hingegen ist damit mehr als unwahrscheinlich, ob dieser noch einmal zurückkehren wird an jenen Ort, an dem vor knapp 14 Jahren seine Karriere eine völlig neue Wendung genommen hatte.