Kein Olympia für Thiem - dafür Ebden und Haase im Einzel

Der strenge Umgang der ITF mit den Teilnehmerfeldern bei Olympia macht es möglich: Anstelle eines Nachrückens von etwa Dominic Thiem kommen nun Doppel-Spezialisten wie Matthew Ebden oder Robin Haase zu ihrem Einzel-Einsatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 20:15 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem wird die Olympischen Spiele nicht aktiv miterleben

Das Thema Olympia war für Dominic Thiem in den ersten Tagen der Generali Open 2024 in Kitzbühel nur ein kleines. In seiner Pressekonferenz am Montag erklärte Thiem, dass noch eine kleine Chance bestünde, dass er ins Feld rutscht. Wie sich herausstellen sollte, war das aber nicht der Fall.

Denn spätestens ab dieser Woche gab es keine Nachrücker-Liste mehr. Und so wurden die Felder gegenseitig aufgefüllt: Nach der Absage von Jannik Sinner rutschte Doppel-Spezialist Matthew Ebden ins Hauptfeld, Andy Murray wurde von Robin Haase ersetzt (und startet gegen Sebastian Ofner), auch Andrea Vavassori fand nach dem Rückzug von Holger Rune ein Platzerl im 64er-Raster.

Thiem eigentlich Murray-Nachrücker

Umgekehrt kommt Luciano Darderi nun auch zu olympischen Doppelehren. Darderi wird anstelle von Sinner gemeinsam mit Lorenzo Musetti im Paarlauf aufschlagen. Die beiden Italiener haben sich vor wenigen Tagen in Wimbledon übrigens noch ein ziemlich heißes Fünf-Satz-Duelle geliefert.

Warum die ITF eine harte Deadline gesetzt hat, ist nicht weiter dokumentiert. Spekuliert kann vielleicht darüber werden, dass der Tennis-Wettbewerb eben nur einer von vielen in Paris sein wird. Und organisatorische Gründe gegen mehr Flexibilität und Durchlässigkeit sprachen.

Davon kann sich Dominic Thiem nichts kaufen. Er wäre ja nach der ITF-Regel der nächste ehemalige Grand-Slam-Champion gewesen, der eine Wildcard bekommen hätte. Vielleicht aber kann Thiem über den Insta-Post von Matthew Ebden schmunzeln: Der Australier hat eine Grimasse gepostet mit dem Textzusatz: „Wenn man herausfindet, dass man als Alternative ins Einzel rutscht und dann gegen Novak Djokovic spielen muss. Und in Runde zwei Rafael Nadal wartet.“