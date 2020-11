Keine Einreise im Dezember - Australian Open in Gefahr?

Nach Informationen des Tennis Channels wird es den Tennisprofis nicht gestattet sein, im Dezember nach Australien einzureisen. Ist damit das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Gefahr?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 08:25 Uhr

© Getty Images Was wird in Melbourne Anfang 2021 gespielt?

Vor wenigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass die professionellen Tennisspieler Anfang 2021 nur im australischen Bundesstaat Victoria ihrer Arbeit nachgehen sollten. So könne am besten gewährleistet werden, dass eine eventuelle Ausbreitung des COVID-19-Virus vermieden würde. Dieser Plan mag nach wie vor gültig sein.

Wie der Tennis Channel nun aber berichtet, soll es für die Tennisprofis nicht möglich sein, im Dezember nach Australien einzureisen.

Der ursprüngliche Plan wäre gewesen, dass die meisten Athleten Mitte Dezember nach Australien reisen und sich dort in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Die gute Nachricht: Nachdem die Australian Open erst gegen Ende des Monats Januar angesetzt sind, könnten die Spieler wohl rechtzeitig vor deren Start anreisen.

Die Frage ist aber: Was passiert mit den im Vorfeld angesetzten Turnieren bzw. dem ATP Cup? Für diese Veranstaltungen ist der Plan der australischen Regierung eine echte Herausforderung. Die traditionsreichen Veranstaltungen in Auckland, Neuseeland, wurde bereits vor einigen Wochen abgesagt. Im aktuellen Kalender der ATP ist der ATP Cup mit dem Start am 01. Januar 2020 vermerkt, bei den Frauen stünden parallel ein Premier 700 und ein International Event auf dem Programm. Ortsangaben derzeit: keine.