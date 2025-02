Kommt Novak Djokovic schon in Doha zurück?

Wie serbische Medien berichten, peilt Novak Djokovic sein Comeback schon beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha an, das ab dem 17. Februar 2025 über dei Bühne gehen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 07:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic überlegt offenbar, schon in Doha wieder anzugreifen

Nun, das könnte ja doch schneller als erwartet mit dem Comeback von Novak Djokovic. Der serbische Großmeister hatte ja im Halbfinale der Australian Open nach verlorenem ersten Satz gegen Alexander Zverev verletzungsbedingt aufgeben müssen, danach in den sozialen Medien ein Bild gepostet, das den Zweiflern die Schwere seiner Blessur vor Augen führen sollte. Das es nun, wie serbische Medien berichten, doch mit dem Auftritt in Doha klappen soll, wird alle Djokovic-Fans freuen.

Das Turnier in Katar ist in diesem Jahr ja in die 500er-Kategorie aufgestiegen. Und potenziell entsprechend gut besetzt. In der Entry-List steht Jannik Sinner ganz oben, gefolgt von Carlos Alcaraz. Novak Djokovic wäre nominell die Nummer drei, gefolgt von Daniil Medvedev. Ob Sinner tatsächlich antritt, wird sich weisen. Seinen Start in Rotterdam hat sich der Weltranglisten-Erste ja gespart.

Djokovic hat das Turnier in Doha schon zweimal gewonnen, zuletzt war dies 2017 der Fall. Zur Disposition steht ja bei jedem Auftritt von Djokovic dessen 100. Championat im professionellen Tennis. In Melbourne schien der 38-Jährige vor allem nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Carlos Alcaraz auf einem guten Weg, ehe ihn die Verletzung gegen Zverev nach zweitägiger Spiel- und auch Traninigs-Pause zur Aufgabe zwang.

Die deutsche Nummer eins wird in Doha und danach in Dubai übrigens fehlen. Zverev hat sich 2025 für den Südamerika-Swing entschieden, spielt zunächst in Buenos Aires, danach in Rio de Janeiro auf sand.