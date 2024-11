Kroatien und Argentinien komplettieren das Teilnehmerfeld für den United Cup 2025

Insgesamt 18 Länder werden vom 27. Dezember bis 5. Januar in Perth und Sydney antreten. Titelverteidiger Deutschland bekommt es mit China und Brasilien zu tun.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 12:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Donna Vekic darf sich auf die Teilnahme beim United Cup 2025 freuen

Kroatien und Argentinien haben sich für den United Cup 2025 qualifiziert und gehören damit zu den 18 Ländern, die vom 27. Dezember bis 5. Januar in Perth und Sydney antreten werden.

Kroatien wird zum dritten Mal in Folge von der Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Paris im Einzel und Wimbledon-Halbfinalistin Donna Vekic sowie dem ehemaligen Weltranglistenzehnten Borna Coric angeführt. Auch der siebenfache Grand-Slam-Doppelsieger Ivan Dodig wird Teil der kroatischen Mannschaft sein.

Vekics “Lieblingsturnier”

„Es ist ehrlich gesagt mein Lieblingsturnier des Jahres“, sagte Vekic. „Wir haben eine tolle Energie im Team. Borna ist seit über 20 Jahren mein Freund. Es fühlt sich wie eine kleine Familie an. Wir sind kein Team, wir sind eine Familie.“

Das Team Kroatien landet in Perth in Gruppe A und muss sich in der Gruppenphase auf einige spannende Spiele gegen das topgesetzte Team USA und Kanada freuen.

Titelverteidiger Deutschland

Auch Argentinien hat sich für den Teambewerb qualifiziert. Angeführt von Tomas Martin Etcheverry und Nadia Podoroska komplettiert die südamerikanische Mannschaft die Gruppe F.

Deutschland bekommt es ab dem 01. Januar 2025 in Perth mit den Teams von Brasilien und China zu tun. Für die Titelverteidiger gehen an vorderster Front Alexander Zverev und Laura Siegemund an den Start.

United Cup-Website