United Cup 2025: Deutschland mit Brasilien und China in einer Gruppe

Das deutsche Team um Alexander Zverev geht als Titelverteidiger in den United Cup 2025. Und bekommt es in Perth mit China und Brasilien zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 09:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das deutsche Siegerbild 2024 beim United Cup - noch mit Angelique Kerber

Die ersten Weichen für das Tennisjahr 2025 sind gestellt: Denn mit der Auslosung für den United Cup steht fest, wie Alexander Zverev, Taylor Fritz, Iga Swiatek und Co. in die kommende Saison starten werden.

Titelverteidiger Deutschland bekommt es da ab dem 01. Januar 2025 in Perth mit den Teams von Brasilien und China zu tun. Für die Titelverteidiger gehen an vorderster Front wieder Zverev und Laura Siegemund in die Bütt (im vergangenen Jahr war Angie Kerber der Hauptakt auf der Frauenseite), auch Doppel-Ass Tim Pütz steht auf der Nennliste. Vielleicht auch, weil die Matches bis spät in die Nacht andauerten. Und Alexander Zverev etwas Entlastung gut tun würde.

Brasilien schickt Veteran Thiago Montiert und Beatriz Haddad Maia ins Rennen, im chinesischen Team sind Zhizhen Zhang und Olympiasiegerin Qinwen Zheng im Einzel zu erwarten.

Neu in diesem Jahr sind zwei „Combined“ Teams. Wie diese besetzt sein werden, steht noch nicht fest. Geht es nach den Platzierungen in der Weltrangliste, dann gehen die USA mit Taylor Fritz und Coco Gauff als Favoriten ins Rennen, gefolgt von Polen mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz.