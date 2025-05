ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 11:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Arthur Fils

Für Alexander Zverev wird es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom am Dienstag erstmals so richtig ernst. Nach zwei souveränen Erfolgen bekommt es der Titelverteidiger im Achtelfinale des Sandplatzklassikers mit dem Weltranglisten-14. Arthur Fils zu tun.

Fils schaltete auf dem Weg in die Runde der letzten 16 unter anderem Stefanos Tsitsipas aus und konnte das bislang letzte Duell mit Zverev für sich entscheiden: Vor nicht einmal zwei Monaten siegte der Franzose in Miami in drei Sätzen. Insgesamt hat Zverev im Head to Head aber mit 3:2 die Nase vorn.

Zverev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom