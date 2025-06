ATP Mallorca: Tien bezwingt Favorit Shelton – und steht im Viertelfinale

Beim 250-ATP-Tour-Event auf Mallorca nahmYoungster Learner Tien den Top-Favoriten Ben Shelton aus dem Turnier.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 20:05 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Learner Tien hat auch Mallorca Ben Shelton verabschiedet

Der 19-jährige Tien feierte gegen seinen Landsmann Ben Shelton nicht nur einen bemerkenswerten Sieg, sondern erreichte zugleich zum erst dritten Mal in seiner noch jungen Karriere ein ATP-Viertelfinale. Nachdem er den ersten Satz relativ klar für sich entschied, wurde es im zweiten deutlich enger. Doch im Tiebreak behielt Tien die Nerven – und gewann 7:2.

Für den neuen Top-10-Star verliefen die Vorbereitungen auf Wimbledon damit durchmischt. Während Shelton bei den Boss Open in Stuttgart noch das Halbfinale erreichte, war in Queens und nun bei den Mallorca Championships in der ersten Runde Schluss.

Im Viertelfinale trifft der 19-Jährige Justin Engel-Bezwinger Tien auf den Franzosen Corentin Moutet.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Alex Michelsen. Der 20-Jährige und an Nummer drei gesetzte US-Amerikaner besiegte seinen Landsmann Brandon Holt mit 6:4, 6:4. Im Viertelfinale trifft er nun auf den Sieger der Partie zwischen Roberto Bautista Agut und dem Qualifikanten Bernard Tomic.

Hier das Einzel-Tableau