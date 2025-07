Von wegen Rücktritt: „Verdiene etwas besseres“ – Tsitsipas mit neuer Strategie

Nach seinem bitteren Erstrunden-Aus in Wimbledon 2025 stand Stefanos Tsitsipas erneut vor einem sportlichen Tiefpunkt. Zwei Wochen danach scheint der ehemalige Weltranglistendritte allerdings neue Motivation gefunden zu haben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.07.2025, 21:06 Uhr

Nach seinem frühen, verletzungsbedingten Erstrunden-Aus in Wimbledon 2025 zeigte sich Stefanos Tsitsipas ratlos. Die Kombination aus enttäuschenden Ergebnissen, Rückenproblemen und dem ständigen Abrutschen in der Weltrangliste belastete ihn offensichtlich sehr – so sehr, dass er offen über ein vorzeitiges Karriereende nachdachte. „Ich weiß nicht, was ich machen soll“, erklärte der Grieche.

Zwei Wochen später scheint er nun Antworten – oder zumindest eine Strategie sowie einen Hauch von Selbstvertrauen – gefunden zu haben, wie er sich aus seiner Misere befreien kann. Statt weiterhin über einen Rücktritt zu sprechen, erklärte Tsitsipas in einem Interview mit Tennis365 seinen neuen Plan: Schritt für Schritt zurück in die großen Matches – also in Halbfinals und Finals – die „kleinen Ziele“, wie der 12-fache Titelträger sie nennt.

Tsitsipas: “Ich muss Opfer bringen”

„Ich weiß, dass das kein guter Ort ist, an dem ich mich gerade befinde. Und ich verdiene etwas viel Besseres“, sagte der ehemalige Weltranglistendritte. Dafür sei harte Arbeit unausweichlich, wie Tsitsipas reflektierte und auch Coach Goran Ivanisevic bereits öffentlich anmerkte.

„Ich muss auch die zusätzliche Arbeit leisten und die täglichen Opfer bringen, die nötig sind, um das zu erreichen. Mein Wunsch ist es, hart genug zu arbeiten und die richtigen Dinge zu tun, um wieder diese Position zu erreichen – um mir selbst noch einmal eine Chance zu geben.“