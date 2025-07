ATP Gstaad: Ruud schlägt Stricker, Zahraj verliert bei Debüt

Der Norweger Casper Ruud hat beim ATP-250-Turnier in Gstaad ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Weniger gut lief es am Mittwoch für den deutschen Lucky Loser Patrick Zahraj.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 16.07.2025, 17:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Casper Ruud ist in Gstaad topgesetzt

Casper Ruud ist mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der dreifache Grand-Slam-Finalist, der seit den French Open aufgrund einer Knieverletzung kein Match mehr bestritten hatte, gewann seine Achtelfinalpartie beim 250er-Turnier in Gstaad gegen Lokalmatador Dominic Stricker mit 7:5 und 7:6 (6). Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte der Norweger zwei Satzbälle ab.

Ruud, der in der Schweiz als topgesetzter Akteur zunächst von einem Freilos profitiert hatte, bekommt es im Viertelfinale mit David Goffin oder Juan Manuel Cerundolo zu tun. Der Argentinier hatte sich zum Auftakt des Sandplatzevents gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff in drei Sätzen behauptet.

Zahraj nutzt zweite Chance nicht

Struffs Landsmann Patrick Zahraj kassierte bei seinem Debüt auf der ATP-Tour am Mittwoch unterdessen eine Niederlage. Der 25-Jährige musste sich dem Argentinier Román Andrés Burruchaga 6:4, 4:6 und 1:6 geschlagen geben. Burruchaga trifft im Viertelfinale auf den Peruaner Ignacio Buse.

Zahraj war nach der Absage von Pedro Martinez als Lucky Loser in den Wettbewerb gerutscht, nachdem er eigentlich in der Qualifikation gescheitert war. Der Weltranglisten-283. begann konzentriert, konnte sein Level aber nicht halten. Damit ist kein deutscher Spieler mehr im Wettbewerb. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme an dem Turnier in der Schweiz abgesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad