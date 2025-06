Knieverletzung: Casper Ruud sagt auch Wimbledon ab

Es war fast schon zu befürchten. Nachdem der dreimalige Grand-Slam-Finalist Casper Ruud bislang bei allen Rasen-Turnieren dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung gefehlt hatte, folgte nun auch die Absage für Wimbledon.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2025, 09:59 Uhr

© Getty Images Auf dem heiligen Rasen in Wimbledon kam Casper Ruud bislang noch nie richtig in Tritt.

Bei den French Open war schon zu vernehmen, dass Casper Ruud körperlich nicht auf der Höhe war. In seiner Zweitrunden-Partie gegen den Portugiesen Nuno Borges musste sich der Norweger nach gewonnenem ersten Durchgang in vier Sätzen geschlagen geben, zudem konnte er in den letzten beiden Durchgängen insgesamt nur einen Spielgewinn verbuchen. Wie später bekannt wurde, zog sich der 26-Jährige eine Verletzung am Knie zu.

Seitdem war der Weltranglisten-16. nicht mehr auf die Tour zurückgekehrt. Bei allen Rasen-Events zur Vorbereitung für das Major in London suchte man seinen Namen in den Draws vergeblich. Wie nun bekannt wurde, kämpft der 13-fache ATP-Titelträger immer noch mit den Folgen dieser Verletzung und wird somit auch bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe nicht aufschlagen.

Aus sportlicher Sicht ist diese Entscheidung des ehemaligen Weltranglisten-2. dennoch absolut nachvollziehbar. Das grüne Geläuf ist schließlich der Belag, der seinem Spiel am wenigsten entgegenkommt. Beim Major an der Church Road konnte der Osloer in seiner Karriere gerade einmal drei Matches für sich entscheiden und kam dabei nie über die zweite Runde hinaus. Schon früher kommunizierte Ruud, dass ihm Tennis auf Gras nicht behagt. Für diesen Untergrund hat der passionierte Golf-Spieler eine andere bevorzugte Verwendung. Als Comeback ist aktuell das Turnier im schweizerischen Gstaad geplant, wo er hinter Alexander Zverev auf Position 2 der Meldeliste steht.