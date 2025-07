Wimbledon 2025: Shelton mit dem Triple gegen Sonego ins Viertelfinale

Ben Shelton ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Lorenzo Sonego in das Viertelfinale von Wimbledon 2025 eingezogen. Es war bereits das dritte Mal, dass die beiden in diesem Jahr bei einem Major aufeinander getroffen sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 19:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton hat gegen Lorenzo Sonego auch mit Köpfchen gespielt

Eine der spannendsten Fragen vor der Auslosung der US Open 2025 wird sein: Wann gibt es das Tableau her, dass Ben Shelton und Lorenzo Sonego aufeinander treffen? Denn die beiden könnten den Kalender-Grand-Slam der ganz besonderen Art voll machen. Bei den Australian Open gab es dieses Duell nämlich ebenso wie zuletzt in Roland-Garros und nun auch in Wimbledon. Und jedes Mal ging Shelton als Sieger vom Court. Am heutigen Montag nach einem3;6, 6:1, 7:6 (1) und 7:5.

Sonego verpasste es damit, die obere Hälfte der Runde der letzten acht zunächst einmal zur Hälfte italienisch zu gestalten. Am Nachmittag hatte ja Flavio Cobolli schon in vier Sätzen gegen Marin Cilic gewonnen. Und Jannik Sinner könnte auch noch nachziehen. Die Nummer eins der Welt beginnt in diesen Minuten das Match gegen Grigor Dimitrov.

Der vierte Mann ist aber in jedem Fall kein Mann aus der Squadra Azurra. Obwohl Novak Djokovic fließend Italienisch spricht. Djokovic gewann gegen Alex de Minaur nach 1:4-Rückstand im vierten Satz mit 1:6, 6:4, 6:4 und 6:4 und spielt übermorgen gegen Cobolli.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon