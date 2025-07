Wimbledon: Viertelfinale! Djokovic schlägt de Minaur, Federer applaudiert

Novak Djokovic hat vor den Augen seines Langzeit-Rivalen Roger Federer im Achtelfinale von Wimbledon 2025 gegen Alex de Minaur mit 1:6, 6:4, 6:4 und 6:4 gewonnen und spielt am Mittwoch gegen Flavio Cobolli aus Italien.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 17:57 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Roger Federer hatte den Centre Court in Wimbledon schon um die Mittagszeit herum inspiziert, man weiß ja nie: Vielleicht hat sich ja doch etwas geändert an jener Stätte, an der der Schweizer insgesamt acht Titel im Einzel geholt hat. Mitte des zweiten Satzes zwischen seinem alten Rivalen Novak Djokovic und Alex de Minaur hatte sich der Maestro aber schon wieder aus der Royal Box verabschiedet. Sicherlich nicht grußlos - Roger Federer weiß um die guten Sitten hier Bescheid.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Federer ein merkwürdiges Match erlebt: Denn de Minaur hatte Djokovic mit eher langsamen Bällen, gerne auch in der Slice-Variante, gefüttert, die Kugel im Spiel gehalten. Und von erstaunlich vielen Fehlern des serbischen Großmeisters profitiert. Das 6:1 war nach etwas mehr als 20 Minuten in de Minaur Tasche.

Ein Hin und Her zwischen Djokovic und de Minaur

Dann ging Novak Djokovic erstmals in Führung, mit dem Break zum 1:0 im zweiten Akt. De Minaur nahm sich 21 Minuten Zeit, um den Ausgleich zu schaffen. Und schenkte sein Servicegame danach gleich wieder her. Genau das (Re-Break de Minaur, neuerliches Break Djokovic) wiederholte sich wenige Minuten später, ehe es dem Favoriten dann doch gelang, mit 6:4 zum Ausgleich zu kommen.

Nach drei Spielen im dritten Satz war auch Roger Federer nebst Ehefrau Mirka wieder da, er sah nun ein Match auf Augenhöhe, das mit wenigen Ausnahmen von langen Ballwechseln geprägt war. Alex de Minaur wollte es gegen seinen 38-jährigen Gegner physisch werden lassen, das gelang nun wieder ganz gut. Bis zum neunten Spiel. Das eröffnete de Minaur mit zwei eher läppischen Fehlern. Und Djokovic holte sich mit einem grandiosen Vorhand-Volley zwei Breakbälle. Den zweiten legte de Minaur mit der Vorhand seitlich ins Aus. Nach 2:27 Stunden Spielzeit hatte Djokovic den Satz in der Tasche, Roger Federer applaudierte wohlwollend.

Jetzt wartet Cilic-Bezwinger Cobolli

Das Momentum blieb zunächst aber nur kurz auf der Seite von Novak Djokovic. Denn Alex de Minaur gelang gleich das Break zum 2:0 im vierten Satz. Und hätte der Australier auch seine Chance zum 5:1 genutzt? Wer weiß. So aber kam Djokovic mit dem Re-Break wieder auf 3:4 heran. Und gabe beinahe unvermeidlich kein Spiel mehr ab.

In der nächsten Runde am Mittwoch wartet nun Flavio Cobolli. Der Italiener überstand einen späten Comeback-Versuch von Marin Cilic mit viel Mühe doch, gewann mit 6:4, 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (3). Für Cobolli wird es die erste Viertelfinal-Partie bei einem Grand-Slam-Turnier werden.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon