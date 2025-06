Alexander Zverev führt Meldeliste in Gstaad an

Mit einer Spielpause nach dem Wimbledonturnier scheint Alexander Zverev aktuell nicht zu planen. Der Hamburger führt die Meldeliste des ATP-250-Turniers in Gstaad an, das direkt in der Woche nach dem Major in London ansteht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 12:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aktuell plant Alexander Zverev im Anschluss an das Wimbledonturnier einen Start in Gstaad.

Verwunderung keimte bei den Tennis-Experten auf, als sich Alexander Zverev nach der Niederlage im Finale der Australian Open keine längere Pause zur Aufarbeitung der Geschehnisse in Melbourne nahm, sondern sich in das Sand-Abenteuer des Golden Swings stürzte. Nach dem ernüchternden Abschneiden in Südamerika bezeichnete der Hamburger dies im Nachhinein als Fehler.

Umso mehr überraschte nun, dass der 28-Jährige an der Spitzenposition der Meldeliste für das ATP-250-Turniers in Gstaad auftaucht, das nicht nur direkt im Anschluss an das Turnier in Wimbledon stattfindet, sondern auch einen erneuten Wechsel auf den Sandbelag mit sich bringt. Ob der Olympiasieger von Tokio dann tatsächlich in der Schweiz aufschlagen wird, hängt sicherlich vom Abschneiden an der Church Road ab. Bislang brachte die Mission Wimbledon für den 24-fachen ATP-Titelträger nur drei Teilnahmen im Achtelfinale hervor.

Als weitere große Namen neben Zverev befinden sich auch der dreifache Grand-Slam-Finalist Casper Ruud und der ehemalige Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini auf der Meldeliste. Aus deutscher Sicht plant auch der Warsteiner Jan-Lennard Struff einen Start beim Event im Berner Oberland, dass Namen wie Roger Federer und Dominic Thiem in der Siegerliste führt. In der gleichen Woche finden auch noch die Turniere im schwedischen Bastad und im mexikanischen Los Cabos statt.