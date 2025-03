ATP Masters Miami: Fils beendet Zverevs Lauf nach Drei-Satz-Drama

Bei dem ATP-Masters-Turnier in Miami beendete Arthur Fils die Reise Alexander Zverevs. Mit einem 3:6, 6:3 und 6:4-Sieg steht der Franzose back-to-back in einem Viertelfinale eines 1000er-Events.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 22:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Hier das Match zum Nachlesen

Nach einer durch den Regen verschuldeten Matchverschiebung war es heute endlich so weit: Der Center Court war frei für eine Neuauflage Alexander Zverev gegen Arthur Fils. Und wir erinnern uns, die beiden sind keineswegs Fremde auf der ATP-Tour – im Gegenteil. Das spektakuläre Finale der Hamburg Open 2024 ließ auf ein spannendes Match um den letzten Viertelfinalplatz in Miami hoffen. Die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Zverev, der seine Formkrise nach den Australian Open bei dem Masters in Florida augenscheinlich hinter sich gelassen hat, traf auf einen selbstbewussten Fils. Der Franzose gewann im Sechzehntelfinale eine Drei-Satz-Schlacht gegen Tiafoe und nahm den Elan mit in die heutige Partie.

Der Hamburger erwischte einen guten Start und ließ bei seinem eigenen Aufschlag keine Fragen offen. Fils schenkte dem Topgesetzten kaum leichte Fehler und verhinderte in langen Ballwechseln das Break gegen sich. Nicht selten schmetterte der Franzose seine präzise Vorhand mit fast 170 km/h auf die gegnerische Seite. Der Weltranglistenzweite ließ sich jedoch auch bei engeren Situationen nicht aus der Ruhe bringen und servierte mit einem starken zweiten Kick-Aufschlag.

Fils: „Mein Rücken ist kaputt“

Bei der 4:3-Führung für den Deutschen tat sich die erste Breakchance des Matches auf, die Zverev sofort verwandelte. Mit seiner starken Rückhand wehrte Zverev zwei Breakchancen ab und verwandelte den dritten Satzball mit einem Ass zum 6:3. Bereits in der Mitte des Satzes litt der 20-jährige Franzose unter Rückenschmerzen. In der Satzpause wurde Fils dementsprechend behandelt.

Darauf bedacht, sich so wenig wie möglich zu bewegen, hielt Fils die Ballwechsel nun kurz. Mit größter Offensive sicherte sich der junge Franzose die 3:0-Führung. Mit einem lauten „Allez“ beendete Fils den Satz mit 6:3. Der 20-Jährige ließ bei 12 Winnern nur drei gegen sich zu.

Nach einer langen Führung Zverevs gelang Fils das späte Break zum 4:3. Einige Fehler des Deutschen ließen den Franzosen immer wieder ins Match zurückkommen. Mit seinem ersten Matchball beendet Fils das Match mit 6:4. Es ist der zweite Einzug in Folge für den 20-Jährigen hintereinander.

Hier das Einzel-Tableau der Herren