ATP Miami: Zverev gegen Fils - Böses Blut oder alles gut?

Alexander Zverev trifft heute zum insgesamt fünften Mal auf Arthur Fils. Vor allem eines der bisherigen fünf Duelle der beiden hat es in sich gehabt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 14:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev erwartet in Miami eine schwierige Aufgabe

Es ist nur logisch, dass Alexander Zverev und Arthur Fils für ihr Achtelfinal-Treffen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami einen späten Termin zugeteilt bekommen haben. Schließlich durfte die untere Tableau-Hälfet ja einer Tag pausieren, während Zverev und Fils ja erst gestern in die Bett gegangen sind. Es wird also ein Abendspiel in Miami werden, was vielleicht auch ganz gut ist. Zwar gehen die Temperaturen im Hard Rock Stadium nicht so weit runter wie zuletzt in Indian Wells - aber ein bisschen Abkühlung könnte diesem Duell vielleicht doch ganz gut tun.

Denn vor allem beim einzigen Erfolg von Fils gegen Zverev ging es dann doch recht emotional zu. Zumal sich dieser ja in der Geburtsstadt der deutschen Nummer eins abspielte, nämlich im Sommer vergangenen Jahres in Hamburg. Zur Erinnerung: Zverev hatte sich in Wimbledon das Knie lädiert, ein Start am Rothenbaum war lange in Schwebe. Dann schaffte es der Lokalmatador doch ins Endspiel, wo er sich mit Fils einen großen Kampf lieferte.

Fils schlägt Zverev in Hamburg

Der Franzose gewann damals im Tiebreak des dritten Satzes, hatte zwischendurch auch mal von unten serviert, ziemlich oft seine Punkte lauthals gefeiert - beides hat wiederum Zverev eben nicht gefeiert. Aber gut: So ist Arthur Fils halt nunmal, er trägt seine Emotionen auf dem Ärmel. Was für den jungen Alexander Zverev bis zu einem gewissen Grad ja auch gegolten hat.

Das Retour-Match zu Hamburg gab es dann im Herbst in Paris-Bercy, da hatte Fils das Publikum im Rücken, aber Zverev am Ende die Nase vorne. Am Ende gewann der aktuelle Weltranglisten-Zweite auch das Turnier.

Party für Fonseca

Nun treffen sich die beiden also im Hard Rock Stadium wieder. Zverev hat bislang zwei sehr einfache Siege hinter sich, auch wenn Jordan Thompson mit einem 4:1 einen Blitzstart hingelegt hatte. Am Ende war der Einzug von Zverev ins Achtelfinale nie gefährdet. Fils hätte es gegen Frances Tiafoe auch kürzer machen können, vergab im zweiten Satz Matchbälle, ehe er den dritten dann doch souverän gewann.

Auf dem Court könnte es also emotional werden. Von den Rängen ist dagegen eine gewisse Beruhigung zu erwarten - im vergleich zur gestrigen Night Session. Da hatten die brasilianischen Fans eine Party zu Ehren von Joao Fonseca veranstaltet, der gegen Alex de Minaur nach beherztem Spiel aber ausschied.

Hier das Einzel-Tableau in Miami