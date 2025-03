ATP Masters Miami: Zverev schlägt Thompson nach Startproblemen

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters-1000-Event in Miami nach einem 7:5, 6:4-Erfolg über Jordan Thompson im Achtelfinale - trotz einer anfangs durchwachsenen Leistung.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 19:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht nach einem Zwei-Satz-Sieg gegen Jordan Thompson im Achtelfinale von Miami

Der Deutsche begann sehr fehlerhaft und musste bereits in seinem ersten Service-Game ein Break hinnehmen. Nachdem der 30-jährige Australier zunächst bei eigenem Aufschlag äußerst solide agierte, verhalf er Zverev beim Stand von 4:2 mit drei Eigenfehlern zu ebenso vielen Breakchancen. Ein weiterer leichter Fehler Thompsons sorgte dafür, dass die Deutsche Nummer eins zu einem äußerst billigen Rebreak kam. Der Weltranglisten-Zweite stabilisierte sich in der Folge etwas und holte sich beim Stand von 5:5 mit einem traumhaften Rückhand-Volley zwei Breakbälle, von denen er gleich den ersten nutzte. Nach einem relativ sicheren Aufschlagspiel ging der erste Satz an den Hamburger.

Zverev nahm den Schwung in den zweiten Satz mit und holte sich gleich zu Beginn das Break - wieder unter freundlicher Mithilfe von Thompson, der einen Ball nach dem anderen ins Netz jagte. Der Deutsche agierte nun in der Folge wesentlich dominanter und konnte von der Grundlinie auch den einen oder anderen schönen Winner einstreuen. Bei eigenem Aufschlag ließ der 27-jährige Hamburger im Anschluss so gut wie gar nichts mehr anbrennen und servierte konzentriert zum 6:4 aus.

Mit dem Zweisatz-Erfolg stellte Zverev im Head-to-Head gegen die derzeitige Nummer 37 des ATP-Rankings auf 3:2. Dass das Match gegen den Australier diesmal für Tennis-Feinschmecker nicht allzu viel zu bieten hatte, wird den Weltranglisten-Zweiten wenig kümmern. Vor allem der Aufschlag funktionierte in den entscheidenden Phasen wieder sehr gut.

Der Deutsche wird wohl selbst am besten wissen, dass er sich in manch anderen Bereichen im weiteren Turnierverlauf noch etwas steigern muss, um in Miami ernsthaft um den Titel mitzuspielen. In der nächsten Runde wird dann wohl die erste echte Bewährungsprobe auf die Nummer eins des Turniers zukommen. Dort wartet er nämlich auf den Sieger des Match-Ups zwischen Lokalmatador Frances Tiafoe und Frankreichs Jungstar Arthur Fils.

