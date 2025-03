ATP Masters Miami: Alex de Minaur stoppt Joao Fonseca mit viel Mühe

Alex de Minaur hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Der Australier besiegte Youngster Joao Fonseca am Montag (Ortszeit) in einer mitreißenden Partie in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 06:27 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur besiegte Joao Fonseca

Der Erfolgslauf von Joao Fonseca beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ist vorbei. Der 18-jährige Brasilianer verlor seine Drittrundenpartie gegen den an Position zehn gesetzten Alex de Minaur am Montag (Ortszeit) knapp in drei Sätzen. Nach 2:31 Stunden Spielzeit gewann der Australier zum Missfallen der zahlreichen südamerikanischen Fans mit 5:7, 7:5 und 6:3.

“Es war ein verdammt harter Kampf”, meinte de Minaur, der im dritten Satz zwischenzeitlich mit einem Break zurückgelegen war, nach dem Match. “Er ist nicht nur ein unglaublich talentierter, gefährlicher und explosiver Spieler, sondern er spielt im Moment auch mit so viel Selbstvertrauen und das Publikum steht hinter ihm.”

De Minaur bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Matteo Berrettini zu tun. Der Italiener besiegte den Belgier Zizou Bergs souverän mit 6:4 und 6:4. Unterdessen kennt auch Alexander Zverev seine Achtelfinalgegner: Der Deutsche trifft auf Arthur Fils, der in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe mit 7:6 (11), 5:7 und 6:2 gewann.

Zverev, der in Miami bislang noch keinen Satz abgab, wird im Achtelfinale erstmals in der Night Session spielen. Das Match gegen Fils ist - wie alle weiteren Achtelfinalpartien der Männer - für Dienstag angesetzt und wird nicht vor 20:30 Uhr Ortszeit (01:30 MEZ) über die Bühne gehen.

Der Spielplan für Dienstag

Das Einzel-Tableau der Herren