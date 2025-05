Trennung statt gemeinsamer Titel: Djokovic ohne Murray nach Paris

Die Zusammenarbeit von Novak Djokovic und Andy Murray brachte nicht den erwünschten Ertrag. Nun trennt sich der Tennis-Topstar von seinem prominenten Coach.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 12:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic wird ohne Andy Murray auskommen müssen

Novak Djokovic hatte sich Großes erhofft. "Sein IQ im Allgemeinen und sein Tennis-IQ sind sehr hoch", sagte der Grand-Slam-Rekordsieger zu Beginn der Saison über seinen neuen Coach Andy Murray, der ihm den entscheidenden Input zum ersehnten 25. Majortriumph liefern sollte. Dazu kam es nicht.

Nach nur einem halben Jahr und vier gemeinsamen Turnieren ist die Zusammenarbeit des Serben mit seinem einstigen Widersacher Murray schon wieder beendet. Ganz freundschaftlich. Aber eben auch ohne große gemeinsame Momente.

Djokovic mit frustrierender Saison

"Vielen Dank, Coach Andy, für all die harte Arbeit, den Spaß und die Unterstützung in den letzten sechs Monaten auf und neben dem Platz", schrieb die Nummer sechs der Weltrangliste bei Instagram. Djokovic, bald 38 Jahre alt und nicht mehr in der Form seiner besten Jahre, geht die Vorbereitung auf die French Open in Paris (ab 25. Mai) voraussichtlich in Begleitung seines Bruders Marko an.

Djokovic erlebt - für seine hohen Standards - eine frustrierende Saison noch ohne Titel. Sein ganz großes Ziel ist es, dies bei einem der verbliebenen Grand-Slam-Highlights in Roland Garros, Wimbledon oder New York zu ändern und damit die Australierin Margaret Court hinter sich zu lassen, die ebenfalls auf 24 Titel bei den weltweit bedeutendsten Tennisturnieren kommt.

Dass er der neuen Generation an Ausnahmekönnern um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nochmal gefährlich werden kann, ist nach den Eindrücken der vergangenen Monate aber fraglich. Immer wieder scheiterte Djokovic an seinen Auftakthürden - auch bei den Sandplatz-Masters in Monte Carlo und Madrid. Den Start in Rom, wo sich die Elite für Paris einspielt, sagte Djokovic daraufhin ab.

Murray trägt die Trennung mit Fassung

Stattdessen tritt er in der kommenden Woche zu seiner Generalprobe für den Höhepunkt der Sandplatzsaison mit einer Wildcard in Genf an. Ohne Murray, der sich ebenfalls zu Wort meldete. "Vielen Dank an Novak für die unglaubliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit und an sein Team für die harte Arbeit in den letzten sechs Monaten", schrieb der Schotte, der 2024 seine aktive Karriere beendet hatte: "Ich wünsche Novak alles Gute für den Rest der Saison."

Ende November hatten Djokovic und Murray ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Djokovic hatte sich im März 2024 von seinem langjährigen Erfolgscoach, dem ehemaligen Wimbledonsieger Goran Ivanisevic, getrennt und war seitdem ohne Trainer. Murray hatte im Sommer nach den Olympischen Spielen in Paris, wo Djokovic Gold gewann, seine Karriere als Spieler beendet.