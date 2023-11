"Lächerlich" – Adrian Mannarino kein Olympia-Fan

Das Tennis-Jahr 2023 neigt sich stark dem Ende entgegen. Die ATP-Finals kommen noch als letztes Highlight, dann richtet sich der Blick gen 2024. Adrian Mannarino spürt bei dem Blick auf Olympia 2024 in seiner Heimat aber mal so gar keine Vorfreude.

Adrian Mannarino, aktuell die französische Nummer eins, ist kein Fan davon, dass das Tennisturnier bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris auf Sandplätzen ausgetragen wird.

In einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" ließ der Franzose seine Enttäuschung freien Lauf : "Die Olympischen Spiele sind unglaublich für mich, aber ich muss zugeben, dass es für mich lächerlich ist, daran teilzunehmen, ohne eine Chance auf eine Medaille zu haben."

Olympia 2024: Aufschlag in Roland Garros

Antreten will der Franzose aber trotzdem: "Ich sage nicht, dass ich nicht teilnehmen will. Aber meine Karriere sagt mir, dass ich auf Sand keine Chance auf eine Medaille habe. In Roland Garros habe ich dreimal die erste Runde überstanden, aber ich bin nie über die zweite Runde hinausgekommen.Die Wahrheit ist, dass ich auf Hartplätzen wie ein Top-30-Spieler spiele, aber auf Sand bin ich ein Top-90-Spieler."

Die XXXII. Olympischen Sommerspiele werden vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris auf der Anlage von Roland Garros stattfinden.