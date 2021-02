Lockdown in Melbourne - Australian Open ab Samstag ohne Zuschauer

Die Regierung von Victoria hat bekannt gegeben, ab Samstag, 0 Uhr Ortszeit, einen fünftägigen Lockdown zu verhängen. Die Auswirkungen auf die Australian Open sind klar; Es kann weitergespielt werden - allerdings ohne Fans.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 10:10 Uhr

© Getty Images Ab Samstag wird es bei den Australian Open wohl keine Fans mehr geben

Die Tennisspieler sollten am Freitag die Atmosphäre von Matches mit Zuschauern noch einmal so richtig aufsaugen. Nach Berichten von mehreren Medien hat die Regional-Regierung von Victoria nämlich ab Samstag, 0 Uhr Ortszeit, einen fünftägigen Lockdown verhängt. Gemäß diesen Angaben sollen die Australian Open fortgeführt werden können. Allerdings ohne Zuschauer. Grund dafür sind einige Corona-Fälle im Holiday Inn in Melbourne.

Das ist ein Szenario, das die Spieler schon bei den US Open 2020 auf Grand-Slam-Ebene kennengelernt haben. Damals wurden alle Matches unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, lediglich die Spieler selbst und ihre Betreuer sowie ein paar Offizielle durften die Anlage in Flushing Meadows betreten. Tennis Australia hat dies in einer Aussendung bestätigt.

In Australien waren bis zum heutigen Freitag pro Tag bis zu 30.000 Zuschauer zugelassen. Aufgrund verschiedener Umstände (keine Schulferien, keine internationalen Gäste, hohe Ticketpreise, Vorsicht der Australier) wurde diese Kapazität aber noch nicht ausgenutzt. Nun sieht es danach aus, als gäbe es bis Mittwoch wieder nur Geisterspiele.

Turnierdirektor Craig Tiley erläuterte in einem ersten Statement am Freitag, dass alle für das Turnier essentiellen Personen, auf der Anlage arbeiten werden. Die Spieler würden in einer Blase operieren, die sie aus dem Jahr 2020 ohnehin schon kennen.

Top Video