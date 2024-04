Madrid Round-Up: Fritz, Rublev starten erfolgreich, Musetti schon raus

Während Taylor Fritz und Andrey Rublev gut in das ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gestartet sind, ist Lorenzo Musetti schon im ersten Spiel gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 19:40 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist in Madrid erfolgreich gestartet

Taylor Fritz hat den Transfer aus der bayerischen in die spanische Hauptstadt offenbar gut überstanden. Am Sonntag musste sich der US-Amerikaner in München ja noch Jan-Lennard Struff geschlagen geben, der Einstand in Madrid ist der US-amerikanischen Nummer eins mit einem 7:6 (1) und 6:4 gegen den Italiener Luciano Darderi aber gut geglückt. Fritz trifft nun auf Sebastian Baez, der sich in drei Sätzen gegen Luca van Assche aus Frankreich behaupten konnte.

Auch Andrey Rublev hat mal wieder ein Match gewonnen. Der Russe hatte beim 6:1 und 6:4 gegen den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis keine Probleme. Nächster Gegner wird Lokalmatador Alejandro Davidovich-Fokina sein.

Weiterhin nicht besonders gut läuft es dagegen für Jungvater Lorenzo Musetti. Der Italiener verlor gegen Thiago Seyboth Wild mit 4:6 und 4:6. Und verpasste damit ein Treffen mit Carlos Alcaraz, der gegen Alexander Shevchenko locker mit 6:2 und 6:1 weiterkam.

