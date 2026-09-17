Marx Halle – ein vierter Tennisplatz und ein attraktives Family-Ticket

Die Wahl der Marx Halle als zusätzlicher Austragungsort für die Erste Bank Open hat sich als wahrer Volltreffer erwiesen. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wird die außergewöhnliche Tennis-Location im dritten Bezirk auch heuer wieder eine wichtige Rolle beim Wiener Tennis-Highlight spielen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 13:06 Uhr

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© Stefan Strasser Nah dran am Weltklassetennis in der Marx Hallle

Von Spielern, ATP-Offiziellen und dem Publikum gab es im vergangenen Jahr viel positives Feedback zur Marx Halle. Das hat zur Folge, dass der Tennis-Schauplatz in der Karl-Farkas-Gasse weiter ausgebaut wird. So werden neben den zwei Match Courts (#glaubandich Court und Fairplay Court) auch zwei Trainingsplätze – und damit einer mehr als 2025 – in der Marx Halle verlegt.

„Die Spieler haben die Bedingungen in der Marx Halle bereits im vergangenen Jahr sehr geschätzt, daher war es ein logischer Schritt, die Trainingsmöglichkeiten an diesem Standort mit einem zusätzlichen Platz weiter auszubauen“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka. Damit verfügen die Erste Bank Open in Summe über drei Match Courts (Centre Court in der Wiener Stadthalle und zwei Courts in der Marx Halle) sowie fünf Trainingsplätze, von denen sich einer im VIP-Club in der Wiener Stadthalle sowie jeweils zwei in der Marx Halle und im Tenniszentrum La Ville befinden.

© Stefan Strasser In der Marx Halle wird auch 2026 großes Tennis geboten

Dass die Tennisfans bei den Trainingssession in der Marx Halle den Topstars hautnah über die Schulter schauen können, hat sich als echter „Renner“ erwiesen. So haben im Vorjahr auch Jannik Sinner oder Alexander Zverev nach ihren Einheiten bereitwillig Autogramme geschrieben und sind auch für Selfie-Wünsche zur Verfügung gestanden. Damit die Besucherinnen und Besucher wissen, wer, wann, wo, wie lange in der Marx Halle die Bälle über das Netz schlägt, werden die Trainingszeiten auf der Website erstebank-open.com sowie über den Turnierpartner Infoscreen kommuniziert.

Auch abseits der Courts bleibt die Marx Halle in Bewegung: Padel, Mini-Tennis, DJs, Mitmachangebote und ein vielfältiges kulinarisches Angebot machen aus einem Turniertag ein Erlebnis für die ganze Familie. Deshalb wird in diesem Jahr auch ein attraktives Family-Ticket für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder zum Preis von 69 Euro aufgelegt. Da bietet sich in den Herbstferien, die heuer in die Turnierwoche fallen, ein Familienausflug in die Marx Halle förmlich an. Ground Tickets für Einzelpersonen sind um 25 Euro pro Turniertag erhältlich.

© Stefan Strasser Auch die Rollstuhlfahrer kommen in der Marx Halle zum Zug

Neben Einzel- und Doppelpartien des ATP-Turniers wartet auf die Fans in der Marx Halle ein Rollstuhltennisturnier auf Weltklasseniveu, das in Kooperation mit win2day veranstaltet und dessen Endspiel in der Wiener Stadthalle ausgetragen wird. „Die Premiere im vergangenen Jahr war der Beginn von etwas ganz Großem. Die Tribünen in der Marx Halle waren voll, die Menschen sind rund um den Platz gestanden und haben für eine wahre Gänsehaut-Stimmung gesorgt“, erinnert sich Nico Langmann, heimisches Aushängeschild und Playing Ambassador des Rollstuhltennis-Turniers.

© Stefan Strasser Padel liegt groß im Trend

Das Teilnehmerfeld, das in diesem Jahr von sechs auf acht Spieler erhöht wird, ist erneut hochkarätig. So hat der britische Weltranglisten-Fünfte Gordon Reid gegenüber Langmann bestätigt, dass er seinen Vorjahrestitel verteidigen wird. Mit Alfie Hewitt (GBR) und Martin De La Puente (ESP) werden zudem die Nummer zwei und Nummer drei der aktuellen Weltrangliste in Wien erwartet. „Mit den Erste Bank Open wird uns eine großartige Bühne für unseren Sport geboten. Das Turnier hat im Vorjahr bereits großen Anklang gefunden, daran wollen wir heuer anknüpfen“, betont Langmann.